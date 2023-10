Friss elemzéssel jelentkezett a Concorde a Waberer’sről, amelyben az elmúlt időszak fejleményeit is beépítette modelljébe. Az elemzőház jelentősen megemelte célárát, ajánlása pedig továbbra is vétel a részvényre.

A Waberer's 2023 első félévében rekord féléves nyereséget ért el, miután minden szegmens jó eredményről számolt be. A pozitív profit warning és az összes üzletágban tapasztalható folyamatos javulás eredményeként a Concorde újraértékelte eredményprognózisát. Augusztusban a menedzsment 33 millió euróról a 37-40 millió euró közötti tartományba emelte a 2023-as EBIT-előrejelzését, amely nem tartalmazta a peren kívüli megállapodásból származó pozitív egyszeri eredményt (a Concorde szerint ez közül 4 millió euró lehet). Ha ez utóbbit is figyelembe vesszük, akkor a jelentett csoportszintű EBIT-nek idén meg kell haladnia a 40 millió eurót – írja az elemzőház.

A fentiek következtében a Concorde felemelte 2023-as és 2024-es árbevételi előrejelzését 706 millió euróra, illetve 802 millió euróra.

A 2024-es 14 százalékos árbevétel-növekedés az RCL szegmens közelmúltbeli felvásárlásait, az ITS-ben a szállítmányozási tevékenység növekvő volumenét, valamint a biztosítási szegmens organikus növekedését tükrözi. A jelentett csoportszintű EBIT 2023-ban elérheti a 42 millió eurót (az egyszeri tétel nélkül kb. 38 millió euró), ami nagyjából megfelel az előrejelzésnek, majd 2024-ben 44 millió euróra (+16% év/év) bővülhet a Concorde szerint. Az elemzőház kiemeli, hogy előrejelzése függ a Petrolsped 51 százalékos többségi részesedésének sikeres megszerzésétől. A Concorde szerint a Waberer's teljes mértékben konszolidálni fogja a vasúttársaságot, ami 2024-ben közel 4 millió euróval növeli az EBIT-et, de az ebből az egységből származó nyereség 49 százaléka a kisebbségi részvényesekhez fog tartozni.

A Concorde a fő kockázatok között említi az EU autóiparának lassulását és a kiskereskedelmi forgalom csökkenését. A megemelkedett uniós és magyar hozamok szintén ellenszelet jelentenek, amelyek sem fundamentálisan, sem technikailag nem kedveznek a részvénynek más alternatív eszközök (pl. inflációkövető magyar állampapírok) miatt.

A Concorde SOTP (sum of the parts) megközelítést alkalmazva, vagyis az egyes üzletágakat külön elemezve értékeli a Waberert. Ez alapján a közlekedési szegmensek (ITS + RCL) 2,753 forintot érnek, míg a biztosítási szegmens 2,584 forintot ér. A közlekedési szegmensek egy intenzív CAPEX-ciklus közepén vannak, és a folyamatban lévő projektek megtérülése homályos - írja a Concorde. Emiatt a fair érték becslés a korábbihoz képest marginálisan, 126 forinttal csökkent a két szegmens esetében.

A biztosítási szegmens azonban egyértelműen profitál a magasabb hozamkörnyezetből, miközben az új számviteli standardok (IFRS17) azt is lehetővé teszik, hogy a biztosító a jövőben kevesebb kártérítési céltartalékot képezzen és többet fizessen az anyavállalatnak.

Ennek eredményeképpen a Concorde 1 027 forinttal emelte fel fair érték becslését erre a szegmensre vonatkozóan.

A részvény alacsony likviditása miatt továbbra is 10 százalék likviditási diszkontot alkalmaz az elemzőház, így fentiek eredményeként 4800 forint az új célára. Hozzáteszik emellett, hogy a likviditás javulhat annak köszönhető, hogy a Waberer’s árjegyzési megállapodást kötött az OTP-vel.

Az új célár 87 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Az ajánlás továbbra is vétel.

Az elemzőház szerint 2024-ben a Waberer's az idei nyereségből (a nettó nyereség kb. 25 százaléka) mintegy 8 millió eurót fog felosztani a részvényeseknek, ami 175 forint körüli osztalékot jelent részvényenként. Ez a tegnapi záróár alapján 6,8 százalékos osztalékhozamot jelentene.

A strukturális fejlesztések, a fenntartható nyereségesség és a tudatos növekedés együttesen alátámasztják véleményünket, miszerint a Waberer's piszkosul olcsó és a közép-kelet-európai régió egyik legalacsonyabban értékelt növekedési részvénye. A Waberer's 3,6-os P/E rátán és 3,2-es EV/EBITDA értéken forog a 2024-es várakozásaink alapján.

- írták.

A Waberer's árfolyama ma 1,6 százalékkal került feljebb, míg idén 25,5 százalékos mínuszban van.

