Mi vár a forintra és a tőzsdére? - Válaszolnak a profi befektetők

Október elején is elkészítette havi rendszeres alapkezelői felmérését a Portfolio, amelyben a magyar tőzsde kilátásairól, és a forintra vonatkozó várakozásaikról kérdeztük a profi befektetőket. Az is kiderül, hogy melyek a hazai alapkezelők kedvenc részvényei a budapesti tőzsdén.

A felmérésben részt vett az Accorde Alapkezelő, a Dialog Alapkezelő, az Erste Alapkezelő, a Hold Alapkezelő, a K&H Alapkezelő, az OTP Alapkezelő, és a Raiffeisen Alapkezelő.

Mire számítsunk a hazai tőzsdén?

Szeptember első felében felfelé menetelt a BUX index, amit a hónap második felében korrekció követett. A hazai részvénypiacra vonatkozó rövid távú, 3 hónapos várakozások nem változtak az egy hónappal ezelőtti helyzethez képest, a válaszadók döntő többsége változatlanul +/-5 százalékos elmozdulást vár a BUX indexre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az egyéves kilátások tekintetében azonban megosztottabbá váltak az alapkezelők, míg szeptember elején senki sem várt 5 százaléknál nagyobb esést a budapesti tőzsdén, most többen is 5 és 15 százalék közötti csökkenést jósolnak. Viszont akad olyan válaszadó is, aki 15 százalékot meghaladó emelkedést vár a BUX indexben.