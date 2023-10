Nagy változás jön a Facebookon és a TikTokon egy uniós rendelet miatt

Az Európai Bizottság 2023. április 25-én azonosította az online óriásplatformokat és a nagyon népszerű online keresőprogramokat, amelyeknek augusztus végéig kellett megfelelniük a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) őket terhelő új kötelezettségeinek. A 19 óriás között kapott helyet a magyar felhasználók körében is nagy népszerűségnek örvendő két közösségimédia-platform, a Facebook és a TikTok is, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kiemelte azokat a fontosabb módosításokat, amelyek hatással lehetnek az európai - így a magyar - emberek online életterére is.

Az MTI-nek küldött hétfői közleményben kiemelik: 2020-ban az Európai Digitális Stratégia részeként az Európai Bizottság bejelentette a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletcsomag megalkotását, amelynek legfőbb célja többek között a versenyképesség fenntartása és a digitális piacok egységesítése. A csomag két, 2022 októberében kihirdetett rendeletből, a digitális szolgáltatásokról (Digital Services Act: DSA) és a digitális piacokról (Digital Markets Act: DMA) szóló rendeletből áll.

A DSA-t megelőző kiindulópont az, hogy a Facebook és a TikTok is alkalmaz ajánlórendszereket, profilozza felhasználóit, azaz rengeteg adatot összegyűjtenek rólunk, amelyeket alaposan ki is elemeznek és értékesítenek. Ennek nyomán hírcsatornáink, felületeink az algoritmusok által voltak eddig személyre szabva, azonban mostantól ennek nem feltétlen kell így lennie - írták.

Fáczán Gábor, az NMHH Online Platformok Főosztályának vezetője a közleményben elmondta: az új szabályozás által lehetőség nyílik mindenkinek a profilalkotás-mentes opciókat választani, bárki leiratkozhat a tartalmak személyre szabásáról.

A leiratkozással már nem személyes érdeklődési körünkön alapuló tartalmakat fognak látni a TikTokon a "Neked és Élő hírcsatornákon", hanem helyi érdeklődésű vagy globálisan népszerű videókat fog javasolni a TikTok

- mondta. A Facebook a korábbról már ismert "Miért látom ezt?" funkcióra építve, 22 rendszerkártyával nyújt tájékoztatást arról, hogy a mesterségesintelligencia-rendszereik miként befolyásolják, hogyan rangsorolják a tartalmakat, és már a Facebookon is kikapcsolható a profilalkotáson alapuló tartalomajánlás.

Hozzátette: újdonság a Facebookon továbbá, hogy el lehet érni, hogy a hírfolyam ne az alapértelmezett feed-algoritmus szerint, hanem időrendi sorrendben mutassa meg a követett ismerősök és oldalak tartalmait, melyek között a Facebook-hírfolyamok fül alatt külön navigálni is lehet: például a Friends fülre kattintva az ismerősök bejegyzései láthatóak, de immáron kronológiai sorrendben. Sőt, a Favorites fül alatt akár 30 személyt vagy oldalt is hozzá lehet adni a Kedvencekhez. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az illegális tartalom bejelentése is változik.

"A TikTokon további jelentéstételi lehetőségek közül válaszhatunk már ( gyűlöletbeszéd), jelenthetjük az olyan tartalmat, melyről úgy véljük, hogy illegális az EGT területén. Ha a TikTok is illegálisnak tartja azt, globálisan eltávolításra kerül a tartalom.

Amennyiben nem ért velünk egyet, egy külön jogi szakértőkből és moderátorokból álló csapat vizsgálja meg, hogy a tartalom sérti-e a helyi jogszabályokat, szükség esetén az adott országban korlátozásra fog kerülni a tartalom.

A DSA-val összhangban, a tartalommoderálási döntésről és annak indokolásáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatva lesz mind a tartalom közzétevője, mind a bejelentő, sőt, a TikTokon még arról is tájékoztatást kapunk majd, hogy algoritmus vagy egy moderátor távolította el az adott tartalmat" - fogalmazott Fáczán Gábor.

További változás, hogy a Facebookon már február óta, a TikTokon július óta biztosított, hogy a 13-17 év közötti kiskorúak ne lássanak személyre szabott hirdetéseket a platformokon. Hirdetéskönyvtáraikban pedig elsőként a Facebook, majd a TikTok is lehetővé teszi valamennyi olyan hirdetés megjelenítését, amely az EU-ban élő embereket célozza meg, a célzáshoz használt hirdetési metaadatokkal (életkor, nem) együtt.

A Google is beruházást végzett a rendeletnek való megfelelés érdekében. Például a youtuberek számára is újdonságokat vezetett be: a tartalomgyártóknak is lehetőségük lesz arra, hogy fellebbezést nyújtsanak be a platformnak, ha a tartalmukat eltávolítják vagy a fiókjukat korlátozzák. A DSA reklámokat és kiskorúakat érintő rendelkezései kapcsán a Google a 18 év alatti felhasználókra nézve - egyeztetve szülőkkel, pedagógusokkal, illetve adatvédelmi és gyermekbiztonsági szakértőkkel - letiltotta azt a lehetőséget, hogy személyre szabott reklámokat kapjanak a Google-felületeken. Így már ezen a felületen is nagyobb biztonságban lehetnek a kiskorúak - közölte az NMHH.

