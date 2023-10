Továbbra is dominálja az akkumulátorpiacot a Debrecenben terjeszkedő CATL

Az SNE Research elemzése szerint augusztusban a Debrecenben gyárat építő CATL 37 százalékos részesedéssel első helyen állt a globális elektromosautó-akkumulátor piacon. A BYD 16 százalékos piaci részesedésével együtt ez a két kínai vállalat együttesen az elektromos autók akkumulátor-piacának több mint felét fedi le.

Az elemzést az alapján készítették el, hogy hogyan alakultak az EV-eladások január és augusztus között, illetve hogy az eladott járművekben milyen akkumulátorok találhatók.

Az SNE Research szerint a CATL európai és amerikai eladásai az előző évhez képest majdnem megduplázódtak, bár konkrét számadatokat nem közöltek. A cég akkumulátorait számos elektromos járműben használják, többek között a Tesla Model 3-ban és Model Y-ban, a BMW iX-ben, a Mercedes-Benz EQS-ben, valamint több kínai autómodellben.

A dél-koreai LG Energy Solution 14 százalékos piaci részesedéssel a harmadik helyre fért fel, köszönhetően a Tesla Model 3 és Model Y, a Volkswagen ID. 3 és ID. 4, valamint a Ford Mustang Mach-E eladásainak. A Panasonic a negyedik helyen végzett, a cég akkumulátorait többek között a Tesla Model Y-ban használják, de az SNE szerint a Mazdával is partnerségre törekszik a japán cég.

A jelentés szerint a dél-koreai vállalatok a lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátorok fejlesztésével felzárkózhatnak kínai versenytársaikhoz. Eközben az Egyesült Államok arra ösztönzi az autógyártókat, hogy csökkentsék a Kínától való függőségüket az elektromos járművek alkatrészei tekintetében.

Összességében Kína erős jelenléte az elektromos autók akkumulátorainak globális piacán kiemeli az ország elkötelezettségét, hogy vezető szerepet töltsön be az elektromos járműiparban. A verseny azonban továbbra is éles, mivel más nemzetek és vállalatok is aktívan igyekeznek növelni pozíciójukat ebben a gyorsan növekvő ágazatban.

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images