Vészjóslóan emelkedik a csődök száma, a nagyvállalatok sem menekülnek

Megfordult a csökkenő trend a vállalati csődök terén, a 2021 óta tartó lejtmenet után az idei év első felében ismét megugrottak a csődeljárások az Egyesült Államokban, és a nagyvállalatok sem bizonyultak érinthetetlennek. A kilátások pedig nem túl fényesek, azok a cégek, amelyek még az alacsony kamatkörnyezetben jelentősen eladósodtak, a kamatok emelkedésével növekvő kockázatokkal szembesülnek.

2023 első félévében már több vállalat ment csődbe, mint a teljes 2022-es évben – derül ki a Cornerstone Research tanulmányából.

A 100 millió dollár feletti eszközértékű cégek közül 72 ment csődbe 2023 első felében, míg a teljes 2022-es évben 53 vállalat jelentett csődöt. Igaz, hogy a csődbe ment cégek átlagos eszközértéke alacsonyabb idén, hiszen mindössze 780 millió dollárra rúgott vállalatonként, szemben a 2005-2022 közötti időszak 2,05 milliárd dolláros és 2022 átlagos 1,62 milliárd dolláros értékével. De ez nem jelenti azt, hogy a nagyvállalatok érinthetetlenek lennének, idén olyan nagy nevek mentek csődbe, mint az SVB Financial, amely aggodalmat keltett az egész bankszektorban, vagy a Bed Bath Beyond kiskereskedelmi lánc, és az amerikai szállítmányozási társaság, a Yellow.

A nagyvállalati csődök felfutása 2023 első felében egybevág azzal, hogy a romló gazdasági helyzet közepette az eladósodott vállalatok a csődök növekvő kockázatával néznek szembe. A kamatok általános emelkedésével párhuzamosan az eladósodottabb cégek hitelkockázati felára megugrott a befektetési minősítéssel rendelkező cégekhez képest.

A csődöt jelentő társaságok a főbb indokok között említették az inflációt, a magas kamatlábakat, az állami támogatások visszavágását és a beszállítói láncok továbbra is fennálló akadozását. További bedőlések jöhetnek a kamatlábak emelkedésével és a nagyvállalatokat sem kímélhetik, amelyek akár potenciálisan az egész gazdaságra nézve kockázatot hordoznak, ahogy azt a Lehman Brothers csődje esetén is láttuk – írja a The Wall Street Journal.

Egyelőre a csődök száma még elmarad a 2008-as pénzügyi válságban tapasztalttól, vagy a 2020-as járvány idejét látottaktól, amikor egy jelentős elbocsátási hullám fájdalmas gazdasági helyzetet eredményezett. Tavaly ráadásul az átlagosnál alacsonyabb volt a nagyvállalati csődök száma, így az idei növekedés inkább normalizálódás eredménye. Az 1 milliárd dollárt meghaladó eszközértékű vállalatok közül 16 ment eddig csődbe, ami megfelel a teljes 2022 évinek és felülmúlja a 2005-2022-es időszak féléves átlagát, ami 11. A legjelentősebb esemény az SVB csődje volt, amely közel 20 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkezett.

Vállalati csődök és felszámolások az Egyesült Államokban, forrás: Cornerstone Research

A kiskereskedelem, a szolgáltatások és a feldolgozóipar az a szektor, ahol a leginkább beindultak idén a csődök, míg a bányászatban, az olaj-és gázszektorban folyamatos a csökkenés.

A feldolgozóiparban például az első félévben 24 vállalat menekült csődvédelembe és a csődök számának harmadát adta, míg 2022-ben egész évben mindössze 13 cég ment csődbe.

Ami a gazdaság állapotát illeti, a növekedés még folytatódik, a fogyasztók költenek, a vállalatok pedig veszik fel a munkaerőt, szinte minden iparágban. De a háztartásoknál kezdenek fogyatkozni a pandémia alatt felhalmozott megtakarítások, a bankok visszaszorítják a hitelezést, az államkötvényhozamok pedig emelkednek, ami mind negatív jel.

Az SVB csődjének potenciális dominóhatása fokozta a recesszióval kapcsolatos félelmeket és gyors lépésre kényszerítette az amerikai jegybankot, hogy lépjen közbe a piacok megnyugtatása érdekében. A bank összeomlása a hitelezés visszafogását váltotta ki, ami újabb kockázatot jelentett a gazdaságra. A Bed Bath & Beyond a csődöt követően bezárta üzleteit szerte az Egyesült Államokban, amit a fogyasztók is megéreztek. A teherfuvarozással foglalkozó Yellow pedig mintegy 30 ezer munkahely megszűnését jelentette.

Az amerikai munkaerőpiac mindezek ellenére erős, az elbocsátások történelmi mélypont közelében vannak, ami a Fed számára kulcsfontosságú, ha recesszió nélkül vissza akarja szorítani az inflációt. Egyes vélemények szerint azonban nem garantált a soft landing, a csődök növekvő száma, a részvénypiacok gyengélkedése és a hitelkártya-tartozások halmozódása arra utalnak, hogy az amerikai gazdaság recesszió felé tart – véli a GlobalData TS Lombard elemzője a The Wall Street Journalnak nyilatkozva. Hozzátette, hogy véleménye szerint a gazdasági visszaesés kevésbé lesz súlyos, mint a 2007-2009-es válság idején, a vállalati mérlegek nem lesznek olyan mértékű stressznek kitéve és a csődök száma is elmaradhat annak ellenére, hogy idén felfutóban van.

Jelenleg a csődök megugrása még olyan időszakban történik, amikor a gazdaság növekszik és bizonyos iparágokon belül koncentrálódik, nem terjed ki széleskörűen az egész gazdaságra. Hasonló volt a helyzet 2015 és 2016 során, amikor az olajár esése csődhullámot indított el az olaj-és gázszektorban, miközben az amerikai gazdaság stabilan emelkedett. 2022 második felében a kriptodevizákhoz kapcsolódó szolgáltatások terén ugrottak meg a csődök, ami kitartott az idei évben is. 2023 első hónapjaiban a feldolgozóipar mellett a kiskereskedelmi szektorban is növekedett a vállalati csődök száma – derül ki a Cornerstone Research adataiból.

Vállalati csődök szektoronként az Egyesült Államokban (100 millió dollárnál nagyobb eszközértékű cégek), forrás: Counterstone Research

Címlapkép forrása: Getty Images