Az év egyik legnagyobb sztorija a Tesla - Most érdemes igazán figyelni!

Igencsak nagy utat járt be idén a Tesla, miután az EV-piaci részesedésért folytatott árháború mellett a mesterséges intelligencia őrület is alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját az utóbbi időben. A szeptemberi korrekciót követően azonban ismét erőt mutat a Tesla, az izgalmakat pedig tovább fokozhatja, hogy az október 18-i a piaczárás után teszi közzé idei harmadik negyedéves gyorsjelentését a cég.