Folytatódik a növekedés a Gloster fontos mutatójánál

A társaság nyitott rendelésállományába kerül minden termék és szolgáltatás, amelyről a Gloster Csoporthoz tartozó kilenc leányvállalat érvényes megrendeléssel rendelkezik, de még nem kerültek teljesítésre az ügyfelek számára. A Gloster nyitott rendelésállományai a következőképpen alakultak:

A nyitott rendelésállomány (order backlog) 17 százalékkal, a 2022 harmadik negyedévi 1303 millió forinthoz képest 2023 harmadik negyedévére 1519 millió forintra nőtt. 2020 óta az átlagos éves növekedés 127 százalék volt – derül ki a cég közleményéből.

A Gloster Rendszerintegrációs üzletágán keresztül hagyományosan magas kitettséggel rendelkezik a hardveres ágazatokban, ahol az ellátási láncok helyreállásával párhuzamosan a chip- és egyéb alapanyaghiány folyamatos csökkenése tapasztalható, így most már rövidülnek a szállítási idők, gyorsabban zárulhatnak a nyitott megrendelések. A Cloud üzletágra jellemző akár éven túli, hosszútávú előfizetői szerződéses struktúra továbbra is fontos részét képezi a társaság nyitott rendelésállományának és hozzájárul a kiszámítható bevételi struktúra fenntartásához.

Ezen nyitott rendelésállomány riport még nem tartalmazza a Gloster-P92 Informatikai Kft. pénzügyi adatait, ami a menedzsment júliusban megfogalmazott várakozásai szerint tovább fogja növelni a rendelésállományt. A Gloster még június elején jelentette be, hogy többségi tulajdont szerez a globális piacra szolgáltató, budapesti székhelyű, Londonban és San Franciscóban is képviselettel rendelkező P92 IT Solutionsben. A tranzakció már a negyedév lezárását követően zárult le.

Címlapkép forrása: Portfolio