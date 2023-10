Nagy a nyomás, tovább esik a Birkenstock árfolyama

Nagy felhajtást követően tegnap végre elindult a kereskedés a Birkenstock részvényeivel, amik folyamatos eladói nyomás alatt állnak, a tegnapi zuhanás után ma tovább esett az árfolyam.

Tegnap elindult a kereskedés a német papucsgyártó cég, a Birkenstock részvényeivel, de sok köszönet nem volt benne:

miközben a kibocsátás előtt meghatározott jegyzési ársáv részvényenként 44-49 dollár volt,

a kibocsátási árat pedig ennek a sávnak közel a közepénél, 46 dolláron határozták meg,

tegnap, az első kereskedési napon 11 százalékkal lejjebb, 41 dolláron nyitott a papír,

és bár nap közben 42,5 dollárig emelkedett az árfolyam,

a szerdai kereskedést 40,2 dolláron zárta a papír, ami 12,6 százalékkal alacsonyabb, mint a kibocsátási ár.

Ma folytatódik a lejtmenet, és újabb 4 százalékot esett az árfolyam.

Tegnapi összefoglalónkban írtunk arról, hogy a befektetésekkel foglalkozó ismert professzor, Aswath Damodaran is készített egy modellt, abból a 46 dolláros kibocsátási árnál jóval alacsonyabb, 41,3 dolláros fair érték jött ki, most pedig már annál is alacsonyabban áll az árfolyam.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images