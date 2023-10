Üzletláncot épít a Netflix, a boltokban lehet majd enni, inni, ruhákat vásárolni

A Netflix üzletek megnyitását tervezi, ahol a rajongók elmerülhetnek kedvenc tévéműsoraik világában, ruhákat vásárolhatnak, tematikus ételeket ehetnek, és akár még a Squid Game akadálypályát is kipróbálhatják, írja a Bloomberg

A Netflix House nevű üzletekben kiskereskedelmi, éttermi és élő élményeket vegyesen kínálnak majd - mondta Josh Simon, a vállalat fogyasztói termékekért felelős alelnöke. A vállalat azt tervezi, hogy az első két üzletet 2025-ben nyitja meg az Egyesült Államokban, majd a koncepciót világszerte kiterjeszti.

A Netflix néhány éve kísérletezik a pop-up rajongói élményekkel, és eddig 40-et mutatott be a világ 20 városában. Ezek közé tartozik a The Queen's Ball: A Bridgerton Experience, a korabeli dráma által inspirált italokkal és tánccal teli este, amely több városba is eljutott, valamint egy pop-up Netflix-üzlet a Los Angeles-i Grove bevásárlóközpontban.

A Netflix House-ban váltakozó installációk lesznek, többek között népszerű sorozatok által inspirált műsorok és éttermek, amelyekben az ételek és italok a gyorséttermi ételektől az igényesebb ételekig, desszertekig és szeszes italokig terjednek majd. A vállalat még mindig keresi a lehetséges helyszíneket.

Címlapkép forrása: Mario Tama/Getty Images