A mesterséges intelligencia ment meg a klímakatasztrófától?

A biodiverzitás fontossága, a természettől való függőségünk, a mesterséges intelligencia és a fenntarthatóság kapcsolata, valamint a vállalatvezetői célok, startégiák voltak fókuszban a BCSDH tegnapi üzleti ebédjén és díjátadóján. Többek között Tilesch György, mesterséges intelligencia szakértő mutatta be, hogy milyen lehetőségeket tartogat a fenntarthatósági területeken az AI, illetve, hogy milyen kockázatokra érdemes odafigyelni. Szóba került a munkahelyek potenciális kiváltása az AI-al, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének veszélye, de konkrét, már létező gyakorlatok is, ahol sikeresen alkalmazható az AI a vállalatok fenntarthatóbbá tételét elősegítve.

A biodiverzitás került fókuszba

Elsőként a biodiverzitás fontossága került elő az üzleti ebéd előadásainak sorában. Mi köze van a biodiverzitáshoz a vállalatoknak? - tette fel a kérdést Ifj. Chikán Attila, elnök, BCSDH; vezérigazgató, ALTEO Group, majd válaszul elmondta, hogy a globális GDP mintegy fele közvetlenül függ a természettől, illetve a természet adta szolgáltatásoktól. A nettó zéró célok sem teljesíthetők a természet nélkül, a szén-dioxid-kibocsátás 30%-át nyelik el az erdők és a tengerek, elengedhetetlen tehát ezek pusztításának megállítása. Érdemes szem előtt tartani, hogy minél diverzebb egy rendszer - ez igaz a vállalatokra is - annál ellenállóbb a külső hatásokkal szemben, annál több az esélye az adaptációra.

A biodiverzitás eddig egy elhanyagolt ESG terültből vált a leggyorsabban fejlődő területté, ez a fejlődés a globális tőkepiacokon is megfigyelhető.

Emellett az is látszik, hogy a vállalatok jobban felismerik a biodiverzitás hiányából fakadó üzleti kockázatokat. A rövid és hosszú távról alkotott vállalatvezetői elképzelés, a megszokott üzleti döntésfolyamat változásra érett meg: itt az idő a tettekre.

Megoldja vagy szaporítja a fenntarthatósági problémákat az AI?

Nagy Gréta a Dandelion Group ügyvezetője elsőként arról kérdezte Dr. Tilesch Györgyöt, mesterséges intelligencia szakértő, PHI Institute, hogy kell-e tartanunk a mesterséges intelligenciától.

"Nem kell megijedni, de bölcsnek és előrelátónak kell lennünk. Mélyen meg kell érteni ennek a technológiának a lehetőségeit, kockázatait, ahol még nem tartunk - társadalmi szinten egyáltalán nem. Szerintem a kontroll elvesztése - az öntudatra ébredő AI - a technológia jelenlegi szintjén alaptalan feltételezés. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell ezekkel, az ún. egzisztenciális kockázatokkal foglalkozni. Ellenben a dezinformációs kockázatok igenis a jelen problémái, és nem feltétlenül vagyunk felkészülve rájuk - például a szintetikus kontentek perszonalizált elterjedésére (például hamis videók, amelyeken valóságosnak tűnő, konkrét személyek szerepelnek)"

Az AI-nak és a fenntarthatóságnak van olyan kapcsolata, ami tudja támogatni az alkalmazkodást, felkészülést a klímaváltozásra? - tette fel a kérdést Nagy Gréta.

Tilesch György elmondta, hogy pár éve megjelent a McKinsey egyik kimutatása, amely alapján 80%-os átfedést mutattak ki az ENSZ SDG-s célok és az AI technológiák között: "Most szerintem a generatív AI bejövetelével ez elérte a 100%-ot." - majd hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia negítívuma a fenntarthatóság szempontjából, hogy a modellek betanítása borzasztóan energiaigényes folyamat. A ChatGPT mögött álló modell betanítása kb. 60 autónak a teljes élettartami kibocsátását termelte meg. Ez globálisan nem tűnik soknak, de nem egy modellről van szó, hanem ezek poliferálódni fognak, a vállalatok saját modellt építenek, amelyek rengeteg energiát használnak. Ami jó hír, hogy ahogy a kripto esetében is korábban, úgy itt is zajlik az a folyamat, hogy ne nagyobb agyat építsünk, hanem hatékonyabbat - ebben most nagy a verseny a vállalatok között. A pozitív része, hogy sok olyan technológiai megoldás létrejött már, ami látványos eredményeket hozott az energiahatékonyságban. A Google pl. kijött egy olyan AI megoldással, amivel 40%-kal tudta csökkenteni a felhőszerver-parkjainak a kibocsátását. Ez elképesztő szám, mert tavaly novemberben még csak 25% volt."

A fenntarthatóság és az AI közötti nagy különbség, hogy nem években, évtizedekben számolunk, hanem hetekben, napokban az AI világban.

- emelte ki az AI szakértő.

Nagy Gréta arról is kérdezte a szakértőt, hogy milyen konkrét megoldások léteznek, amelyek az AI segítségével segíthetik elő a fenntarthatósági célokat.

Tilesch György elmondta, hogy a mesterséges intelligenciára úgy érdemes gondolni,

mint egyben egy szuperszónikus analitika, predikció, optimalizáció és automatizáció.

Látható versenyfutás van abban, hogy nagyvállalatok hatalmas prediktív platformokat hozzanak létre, olyanokat, ami aggregálja az összes fenntarthatóság szempontjából létező adatot, összehúzva olyan adatfolyamokat, mint drón, szenzorok, közösségi médiából származó képek, információk, stb. Nem rég a Microsoft társalapításában létrejött Allen Institute dobott piacra egy olyan terméket, amellyel valós időben láthatjuk az erdőirtásokat, túlhalászást - ezeket eddig jelentős lemaradással mérhettük csak.

Vannak érdekes pilot projektek is, egy startup a Google-el együtt megjósolta a madárcsicsergés alapján Afrikában, hogy hol voltak erdőirtások. Egy másik jó példa a textilipart érinti. A textiliparban hiába erősödnek az újrahasznosított tendenciák, globálisan nehéz a gyűjtés. Nagyvállalatok sikeresen használtak már AI-t arra, hogy pontosan leválogassák a textilhulladékokat az alapján, hogy melyikből, milyen ruhát lehet készíteni. Van egy másik jó példa egy vegyipari céggel kapcsolatban, amely egy nagyváros mellett működik, ők az AI segítségével azt optimalizálják, hogy a széljárást figyelembe véve a legkevésbé sodródjon a kibocsátásuk a város felé.

Ami probléma a megoldások tekintetében, hogy sok minden van, ezek nem skálázódnak, nem terjednek el és nem lesz nagyobb az alkalmazhatóságuk. A fragmentáció állapotában vagyunk a megoldások tekintetében.

Aggodalomként többször felmerül az AI kapcsán a társadalmi egyenlőtlenségek kiéleződése, pl. a munkahelyek megszűnése a mesterséges intelligencia túlzott hatékonysága miatt. Tilesch György szerint az egyenlőtlenség egyrészt abból fog fakadni, hogy túl sok adat és mesterséges intelligencia készség fog túl kevesek kezében koncentrálódni. Ez egyben geopolitikai kockázat is. "Rövid távon viszont szeretnék mindenkit megnyugtatni a lecserélhetőség kapcsán. Az elmúlt évben a generatív AI megérkezésével azt mutatják a tanulmányok, hogy azok a munkavállalók, akik eszközként használnak AI-t, azoknak a kétharmada ezt pozitívumként élte meg. Az AI-t kontroll nélküli döntéshozatalra nem lehet használni.

Olyan kimutatást még nem láttam, ami azt mondta volna, hogy van olyan állás, amit teljes egészében le tud cserélni.

Most annak van itt az ideje, hogy kitaláljuk, hogy miben jobb a gép, miben nem, tehát nem tartom gazdasági realitásnak a teljes lecserélhetőséget. De természetesen a vállalatvezető kezében van a döntés, hogy az elképesztő produktivitási számokat mire konvertálja, jobb és boldogabb munkavállalókra, több munkavállalásra, vagy azt mondja, hogy az AI miatt félállásba kerül a munkavállaló, mert a gép a munka felét elvégzi - tette hozzá, és kiemelte, hogy: "Sokan gondolják, hogy ez egy olyan forradalom, ami elől ki lehet bújni. De aztán meglátják, hogy a konkurencia mennyire elhúzott, kétszámjegyű produktivitás-emelkedés van a versenytársnál, akkor rájönnek a vállalatvezetők, hogy ezzel foglalkozni kell."

Megfékezi a klímaváltozás negatív hatásait az AI? Hátradőlhetünk? A szakértő elmondta, hogy az AI nem egy entitás, nem fog magától semmit megoldani, kellünk hozzá, egyrészt hogy invesztáljuk bele, másrészt, hogy kiadjuk neki, hogy mit csináljon meg. Emiatt is nagy probléma az említett fragmentáció, illetve az, hogy a kisebb projektek nem skálázódnak, nem ismeri meg őket a világ. Hiányoznak a nagy összefogások. Végül kiemelte:

Hiszek az értékvezérelt technológiai fejlesztésben az AI mentén, vagyis mindenben amiben az ember jobb, abban legyen jobb az ember, de amiben a gépek jobbak, vagy nem szeretjük csinálni, azt bízzuk a gépekre. Egy ilyen világban hiszek, de ehhez körültekintésre van szükség.

Természet nélkül nincs üzlet

A találkozó további részében Mészáros János, gazdasági vezérigazgató-helyettes, BKM Nonprofit Kft. többek között a biodiverzitási, parkosítási, köztisztasági eredményekről számolt be. Elmondta, hogy céljuk a természetvédelmi területek növelése, valamint a budapesti zöld felületek számának növelése, a parkok olyan megújítása, ami természethez közeli állapotot tart fent. Azon vállalatok, amelyek elkötelezettek a biodiverzitás megteremtése iránt, de nincs saját területük, annak a BKM ki fog dolgozni egy új szolgáltatást. Décsi Gábor, ügyvezető igazgató, Dome Facility Services Kft. a beszélgetés során kiemelte, hogy az ingatlanszektor egy konzervatív iparág, amely sokszor megnehezíti az új szemléletek átvételét. Emellett a kapitalista világ azt is igényli, hogy pénzügyi ösztönzők is álljanak egy-egy újdonság átvétele esetén. Mivel az ESG közvetlenül finanszírozásra ható elem, így már ha közvetlen pénzügyi érdek fűződik ahhoz, hogy fenntarthatóságra fókuszáljon egy ingatlanpiaci szereplő, akkor el tud jönni az áttörés. Különböző típusú épületeknél, különböző típusú megoldásokra van szükség, de meg lehet mindegyiknél találni azt az eszköztárat, amellyel a természethez közelebb lehet vinni az adott ingatlant. Simon Anita, vezérigazgató-helyettes, ALTEO Group a beszélgetésben arról számolt be, hogy milyen változások álltak be a vállalat életében az ESG stratégia megalkotása, az ESG minősítés megszerzése óta. Többek között létrehoztak egy Zöld Bizottságot, amely stratégiát alkot és a vállalat minden területét érintő célokat tűz ki. A biodiverzitás helyreállítására 100 millió forintot fog költeni az Alteo, de már most is vannak működő programjaik ezen a területen. Elmondta, hogy a biodiverzitás terén szeretnének nagy volumenű projekteket elindítani az erőművek mellett, akár önkormányzatokat, szervezeteket bevonva.

