"Még nem általánosan okos a mesterséges intelligencia, de a jövőben megtalálhatjuk vele a rák ellenszerét is"

Az embernél is okosabb mesterséges intelligenciára még biztosan várni kell, de 5-10 éven belül nagy szerepe lehet az AI-nak a rák elleni kutatásokban is - mondta Andreas Braun, a Boston Consulting Group AI szakértője a Portfolio-nak adott interjújában. A szakembert arról is kérdeztük, hogy át fogja-e venni a gép az irányítást az emberiség felett, milyen munkahelyek vannak veszélyben, és arról is, hogy miért nem érdemes a mesterséges intelligenciát megbízni azzal, hogy főzzön nekünk.

Portfolio: Mostanában rengeteg hype-ot látunk az AI körül. A ChatGPT megjelenésén kívül véleménye szerint mi okozta ezt?

Andreas Braun: A hype mindenképpen a ChatGPT tavaly év végi megjelenésével kezdődött. Szerintem a hatalmas sikernek az az oka, hogy mindenki számára elérhető lett, például a diákok számára is, akik sokszor a házifeladatuk megírására használják. Egyszerűen könnyű hozzáférni. Vannak, akik szerint a ChatGPT olyan az AI-nak, mint amilyen a World Wide Web volt az internetnek. Igen, az internet már régóta létezett, hasznos dolgokat lehetett vele csinálni, de a World Wide Web volt az, amely mindenki számára elérhetővé tette. Év elején találkoztunk néhány emberrel az OpenAI-tól, és ők is teljesen meg voltak lepődve a sikertől. Sőt, a ChatGPT még a GPT 3.5-ös verzióján dolgozott, akkor, amikor már a 4-es verzó is elérhető volt. Ez egy lépés volt visszafelé, de így válhatott könnyen hozzáférhetővé mindenki számára, és ez az, ami meghozta az áttörést.

A másik dolog, ami szerintem jelentősen hozzájárult most a hype-hoz, az a minőség. Eléggé meglepő, ahogy ez a gép szavakat pakol egymás után ilyen értelmes módon, és a világ legtöbb nyelvén képes beszélni. És ez azért lehetséges most, mert a technológiát a színfalak mögött több mint tíz éve folyamatosan fejlesztik. Igen, tíz éve nem volt még ennyire jó, de ez idő alatt kiváló eszközzé fejlődött ki.

Andreas Braun a mesterséges intelligencia, az analitika, a felhőalapú alkalmazások, a digitálsi stratégiák és azok megvalósításának szakértője. A müncheni műszaki egyetemen tanult informatikát, majd ott is tette le doktoriját, amelynek témája a mesterséges intelligencia volt. Pályafutását társalapítóként és fejlesztőként kezdte egy szoftvercégnél. 2014 és 2017 között az Allianz csoportnál a mesterséges intelligencia globális felelőse volt, 2017 és 2022 között pedig az Accenture tanácsadó cégnél volt ügyvezető igazgató. 2022 októbere és 2023 júniusa között a németországi Microsoft technológiai vezetője, július óta pedig a Boston Consulting Group AI szakértője.

Hogyan látja a mesterséges intelligenciát 1, 10 és 30 év múlva? Hogyan fogja befolyásolni az életünket? Kell attól félnünk, hogy átveszi az emberiség felett az uralmat, vagy képesek leszünk békében együtt élni az AI-al?

A.B.: Azt előre le kell szögeznem, hogy a mesterséges intelligencia által okozott világvégéről szóló diskurzusok szerintem teljesen el vannak túlozva.

Mit fogunk látni a közeljövőben? Szerintem sokkal jobb minőséget mind a nyelvek számában, mind pedig azok minőségében, valamint egy sokkal megbízhatóbb AI-t. És ez viszonylag hamarosan bekövetkezhet, már ez év végén is. Kevesebbet fog hallucinálni, tévedni és hibázni. Úgy gondolom, az AI fokozatosan egyre okosabb lesz. Bár egyre több nyelvet és eseményt fog ismerni, az emberi intelligencián egyelőre nem fog felülkerekedni.

Őszintén, azt még nem is tudjuk, hogy ez mikor lenne lehetséges.

Ha sikerülne, ez lenne az Artificial General Intelligence (AGI), amely már nem célhoz rendelt képeségekkel bír, hanem általánosan okos. A mesterséges intelligenciának három fázisa van: a szűk AI, a széleskörű AI (itt tartunk most), és az AGI. Ez egy olyan eszköz lenne, amelynek az emberekével megegyező szinten van az intelligenciája, de egyelőre nem tudjuk, hogy ezt hogyan lehet elérni. A távoli jövőben talán rájövünk.

Körülbelül mikor jöhet el ez az „általánosan okos AI”, amely már okosabb, mint az ember? Meddig kell várnunk a megjelenéséig? Mi lenne az értelme egy ilyen eszköz elkészítésének?

A.B.: Azt, hogy mikor készülhet el az igazi mesterséges általános intelligencia, nem tudom. Vannak, akik 10 évet mondanak, szerintem ez csak spekuláció. De az reális, hogy lesz egy olyan AI, amely rendkívül komplex feladatokat jobban fog tudni megoldani, mint az emberek, hiszen paraméterek milliárdjait tudja egyszerre figyelembe venni, erre mi nyilván nem vagyunk képesek.

A jövőben véleményem szerint nagy szerepe lesz az AI-nak például a rák ellenszerének kikutatásában is.

Az AI már ma is egy rendkívül erős eszköz, de ilyen nagy problémákat még nem tud megoldani. Olyan, mint egy targonca: ez ugyanis egy kifejezetten erős eszköz, ha konkrét problémákat kell megoldani (például súlyokat emelni), de ennél komplexebb feladatok megoldásánál problémába ütközik.

Most beszéljünk egy kicsit az AI etikai korlátjairól. Vannak, akik szerint a mesterséges intelligenciának tökéletesnek kell lennie, mások úgy gondolják, hogy csak kevesebb hibát kell elkövetnie, mint az embereknek. Önnek erről mi a véleménye? Mikor mondhatjuk azt, hogy megbízunk a mesterséges intelligenciában, akkor is, ha nem tudjuk felelősségre vonni?

A.B.: Az AI soha nem lesz 100%-ban tökéletes, főleg nem abban az értelemben, hogy a problémákat hibátlanul fogja megoldani. De minden a használat céljától függ: az embereknél is vannak olyan use case-ek, amelyek kicsit egyszerűbbek, és olyanok is, amelyeknél mi sem vagyunk 100%-ban felelősek, ha bekövetkezik valamilyen baj. Egy orvos például nem minden esetben felelős, hiszen rendkívül komplex feladatkörökkel rendelkezik, ez az AI esetében is hasonló, és egy embernek még mindig ellenőriznie kell a kapott eredményeket.

Manapság viszont már sok olyan use case-t látunk, ahol az AI elég jó ahhoz, hogy használhassuk. Kell egy bizonyos átláthatóság, persze, de rengeteg dolog van már most is, amelyet a mesterséges intelligencia jobban el tud végezni, mint az emberek. Nem lesz tökéletes, de bíznunk kell az átláthatóságában – meg kell értenünk, hogy amit elvégzett az AI, az jó vagy rossz, és azt is, hogy ezt miképp tudjuk megérteni és szabályozni. Például, ha van egy kis rálátásunk a területre, és megfigyeljük, hogy az AI 80%-os pontosággal működik, tudjuk, hogy mit kell tennünk ennek az aránynak a növeléséért, de ez a használati eseten is múlik. A közeljövőben azonban még nem lesz önálló, mindig egy olyan eszköz lesz, amelyet az ember irányít és alkalmaz, így nem látok különösebb kockázatot ebben.

Az Egyesült Államokhoz képest milyen helyzetben van az európai AI-piac? Mit kell tennünk, hogy növeljük a kontinens versenyképességét e tekintetben? El fogjuk tudni érni egyszer az amerikai szintet, ha igen, mennyi idő alatt?

A.B.: Ez nem lesz könnyű játszma. Az Egyesült Államoknak szerintem három nagy előnye is van. Az egyik az, hogy ambiciózusok és nincs bennük annyi félelem. Például, ha egy új dolog jön Amerikába, az emberek könnyen izgatottak lesznek – ez nem így van például ott, ahol én élek, Németországban. Ha ott történik bármi új, az emberekben mindig ott van a német „Angst”, vagyis a félelem.

A második nagy előnye az amerikaiaknak a befektetés, harmadik pedig a tehetségek. Amerikában rengeteg egyetem van, amelyek képesek arra, hogy összeszedjék a tehetségeket és támogassák a kutatásokat. Rengeteg kelet-európai dolgozik például Amerikában AI-projekteken, ha megnézzük az egyes cégeknél a neveket. De természetesen van rengeteg brit, francia, német is. A mesterséges intelligencia nem csak amerikai játék, de ők azok, akik össze tudják hozni a tehetségeket.

Ezek közül melyik Ön szerint a legfontosabb?

A.B.: Talán az első az ambíció, második a finanszírozás, harmadik a tehetségek összeszedése.

Milyen az AI-piac itt Magyarországon a nyugat-európai országokhoz képest?



A.B.: Szerintem a legnagyobb előnye az új AI-nak az, hogy viszonylag egyszerű alkalmazni, szóval a használatához nem kell hozzá sok pénz, szaktudás vagy nagy csapat, egyedül is használható. Az ambíció sok mindent megváltoztathat, ezért úgy gondolom, ha Magyarország ambiciózus és változtatni akar, akkor az már egy jó kezdet. Az is jó hír, hogy az akadályok, a piacra való belépési korlátok alacsonyak.

Továbbá, szerintem az AI ott tud a leginkább segíteni, ahol hiányzik a munkaerő és a szakképzett erőforrás, itt lehet ugyanis a leginkább beépíteni a mesterséges intelligenciát például az adminisztratív munkafolyamatokba.

Hol lehet a legjobban hasznosítani az AI-t? Ön szerint megszüntet majd munkahelyeket, vagy pont, hogy újakat hoz majd létre?

A.B.: Olyan sok use case van, hogy jobb, ha kategorizáljuk őket. A legegyszerűbb használati eset kategória, amit jelenleg mindenki igénybe vesz, az a tudás támogatása. Ez egy olyan eszköz, amely sokkal többet tud, mint bármelyikünk, főleg egy konkrét területről. Például, ha valaki a politikában tevékenykedik, és megkérdezi az AI-t, biztos, hogy a mesterséges intelligencia többet fog tudni a területről, mint ő. Ez az, ami igazán erőssé teszi az AI-t

Ha cikket írnál, kutatni szeretnél, vagy csak fel szeretnél készülni valamire előre, az AI mindig jó megoldást nyújt.

Ezt már a BCG ügyfelei is használják: van például egy olyan mérnöki tevékenységet folytatópartnerünk, akinek van egy olyan eszközük, amely mindent tud az autóalkatrészekről. És nemcsak mindent tud, hanem sokkal gyorsabban is válaszol. Természetesen sokkal több mindenre lehet használni az AI-t olyan területeken, mint a szoftverfejlesztés.

Azt gondolom, hogy az AI nem fog munkahelyeket megszüntetni, hanem az életünket teszi majd könnyebbé. Ha például nem vagy annyira jó szoftverfejlesztő, az AI segítségével tudsz fejlődni. Sokkal több dolognak lehet rövidebb idő alatt utánanézni. Természetesen vannak azért ezeknél kicsit komplexebb használati esetek is, például egy üzlet fejlesztése vagy új termékek létrehozása.

Hogyan használják az AI-t a BCG-nél, ha használják egyáltalán?



A.B.: Alapvetően két dologra használjuk. Elsősorban arra, hogy gyorsabbak és hatékonyabbak legyünk, például a készség- és tudásbeli hiányosságok kiküszöbölésével. Tehát az AI segítségével gyorsabban tudunk anyagot készíteni az ügyfelek számára, gyorsabban tudjuk ellenőrizni az információkat. A mesterséges intelligencia nem csak létrehozni tudja az információt, hanem ellenőrizni és összehasonlítani is képes azokat. Azonban nem csak belső szinteken, hanem kifelé is használjuk az AI-t, az ügyfelekkel együtt, minden nap új használati esetekre bukkanunk, amelyek minden korábbi elképzelésünket felülmúlnak. Nemcsak egyszerű use casek vannak, amelyek kényelmesebbé teszik az emberek életét, hanem nagyobb termelékenységet is biztosítanak az ügyfeleknek, ami rendkívül pozitív üzleti szempontból. Akkor is segíthet az AI, ha valamely vállalat más országba akar terjeszkedni.

A mesterséges intelligencia a nyelvi korlátokat is képes kiküszöbölni. Németországban például számos vendégmunkás van, és tegyük fel, hogy az egyik betelefonál a bankba, hogy szeretne autót venni, de összekeveri az angol, német és török szavakat.

Ezt egy személyes ügyintéző nem lenne képes értelmezni, de a mesterséges intelligencia igen.

Ön használja a mesterséges intelligenciát, a munkában vagy otthon?

A.B.: A munkahelyen naponta párszor, például, ha egy ügyfél olyat kérdez, amire nem tudom a választ, nemcsak a Google-t használom, hanem a ChatGPT-t is megkérdezem.

Melyek lesznek azok a munkahelyek a jövőben, amelyeket erősen befolyásolhat az AI? Melyek azok a feladatok pontosan, amelyeket a jövőben mesterséges intelligencia fog elvégezni, és melyek maradnak „emberi” munkák?

A.B.: Azt előre leszögezném, hogy ez egy rendkívül gyorsan fejlődő terület, szóval nehéz megmondani, mi lesz a jövőben. Mi is mondtunk pár olyan dolgot korábban, amelyek mára már nem igazak. Ahogy már korábban is mondta, vannak olyan feladatok, amelyeket az AI nem tud jelenleg elvégezni. Más szavakkal: kétkezi munkákat, például egy nővér munkáját nem fogja tudni átvenni az AI. A tudás viszont olyan, amelyet viszonylag könnyű helyettesíteni. Ha például az a munkád, hogy tudod a telefonkönyvet, semmire nem mész, mert ezt már egyszerű technológiákkal meg lehet oldani. Az AI ma már rendkívül komplex tudásalapú feladatok elvégzésére is képes, a telefonkönyv volt a legegyszerűbb példa, de képes például kémiai folyamatokat elvégezni, jogi szövegeket elemezni, ezeknél könnyű az AI segítségét kérni.

Mi az még, amit nem válthat ki? Valakinek felügyelnie is kell az AI-t, ennek két dimenziója van. Az egyik, hogy az AI adatokkal dolgozik, valakinek pedig folyamatosan biztosítania kell, hogy azok helyesek legyenek, mivel, ha nem jó az adat, nyilván az eredmény is rossz lesz. A másik ilyen az etikai probléma. Sam Altman azt mondta egyszer, hogy hívj meg 10 etikai professzort, és nem fognak tudni egyetérteni abban, hogy mi az etikus.

Mindemellett azt is nehéz lesz eldönteni, hogy mi az, amit érdemes az AI-al kezelni, és mi az, amihez inkább az emberi kreativitás kell. Mert az AI buborékot is létrehozhat: képzeljük el, hogy 3 év múlva egy mesterséges intelligencia főz ételt a családnak minden reggel, délben és este. Kezdetben jó lesz, de egy idő után rendkívül unalmassá válik, ismétlődik, ugyanazokat a fűszereket használja ugyanúgy. A mesterséges intelligenciának folyamatos külső "inspirációra" lesz szüksége (ellenőrzött) adatok formájában.

Min dolgoznak ma a BCG ügyfelei, mik lesznek a jövőben az AI-t meghatározó trendek?

A.B.: A legegyszerűbb válasz a termelési költségek csökkentése. Németországban gazdasági kihívásokkal küzdünk, és sokszor az a téma, hogy miként tudnánk csökkenteni a költségeket. Egy másik lehetőség a speciális területi ismeretekkel rendelkező alkalmazottak segítése. Az ilyen AI-eszközök ma már néhány nap vagy hét alatt elkészíthetők.

Az AI-al kapcsolatban nagyon érdekes, hogy sokkal jobban tud olyan komplex dolgokat jelezni előre, amelyet emberi fejjel képtelenség megtenni, hiszen paraméterek millióit kell figyelembe venni. Természetesen, ahogy beszéltük, ez soha nem lesz 100%-ig pontos, de ettől függetlenül nagyon hasznos. Jelenleg azt próbáljuk tenni az ügyfeleinkkel - főleg a vezérigazgatókkal és a pénzügyi vezetőkkel -, hogy leírjuk az éves vállalati jelentéseiket az elmúlt 10 évről, összegyűjtjük, hogy milyen gazdasági helyzetparaméterek vannak, például magasak a kamatlábak, háború van Ukrajnában, emelkedik az olajár, satöbbi. Ezután a mesterséges intelligencia segítségével jósoljuk meg a vállalat jövőbeni eredményét. A mesterséges intelligencia másodpercek alatt elküldi nekünk a választ, és őszintén: jó, kreatív ötleteket ad, amelyeket emberként nem tudnánk ennyire gyorsan legenerálni.

A jövőben az orvoslásban is nagy fejlődést érhetünk el az AI segítségével.

Én úgy gondolom, hogy a következő 5-10 évben az AI segítségével megtaláljuk majd a rák ellenszerét is.

Ha eljön, mikor jöhet el az AI hanyatlása?

A.B.: Ha jól tudom, az AI jelenleg körülbelül 76 éves. Ezen időszak alatt mindig voltak jobb és rosszabb időszakok, úgynevezett „AI-tél”, ezek alatt a befektetések és az eziránt érdeklődők száma lecsökkent. Ennek az is lehet az oka, hogy az emberek csalódottak lesznek a túlzott ígérgetés miatt.

Szerintem azonban ezúttal ez nem fog megtörténni.

Talán a szélesebb közönség el fog fordulni az AI-tól. De üzleti és gazdasági szempontból fontosabb az, hogy most a cégek is elkezdik beépíteni a munkafolyamatokba, és már annyira szerves részét képezi ezeknek az AI, hogy nem várható olyan hanyatlás, amilyet például a 90-es évek végén láttunk.

Tudna pár szót mondani az Európai Unió új, mesterséges intelligenciáról szóló rendeletéről?

A.B.: Ez egy elég nagy dolog. Nagyon szigorú szabályozás, ilyet még csak Európában láttunk. Valamennyire hasonlít a GDPR-hoz, hiszen ez is egy olyan rendelet, amely nagyon messzire megy, és korlátozza a technológiákat az EU-n belül. Szerintem azonban a GDPR nem volt nagyon sikeres, mivel korlátozza, hogy mire lehet használni az innovációkat az unióban. A személyes véleményem az, hogy bár erre irányult, az adatbiztonság nem javult jelentősen - bár sok felugró ablakot kapunk.

Valahogy hasonló a véleményem az AI rendelet kapcsán is. Ha ez módosítások nélkül, a jelenlegi állapotában kerül bevezetésre, azt korlátozzuk, hogy mit tudunk elvégezni ezzel a technológiával. Az Európai Unióból már több cég és startup is kivonult, én ezt további kockázatnak látom.

Mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen?

A.B.: Hadd magyarázzam el ezt egy egyszerű példával. Nyilvánvalóan a jogszabályok nem engedik meg, hogy megöljek valakit, ez az EU-ban mindenhol így van. A jogszabályok azonban konkrétan nem mondják meg azt, hogy milyen módszerekkel nem ölhetek meg valakit, csak azt, hogy nem tehetem meg, mindegy, hogy milyen bonyolult eszközt használok. Ha egy újságíró cikket ír, mindegy, hogy mivel teszi azt meg, ceruzával, Worddel vagy az AI-al, még mindig a szerző cikke, ha rossz, neki kell felelősséget vállalnia érte.

Ha az AI-rendeletet is ezen logika mentén alakítanánk ki, sokkal rövidebb és egyszerűbb lehetne. Nem kéne megszabni, hogy milyen algoritmusokat, adatokat használunk, mivel ez az innovációt korlátozza. És ami a legfontosabb: nem szabadna blokkolni és akadályozni a startupokat. Ez a legnagyobb veszély, ilyen eszközöket ugyanis a rendelet értelmében csak azok fognak tudni létrehozni, akiknek sok pénzük és jogi segítségük van.

Van azért bármi pozitív Ön szerint az AI-rendelet kapcsán?

A.B.: Vannak kollégáink, akik így gondolják, de hasonló megbeszéléseket folytattunk a GDPR kapcsán is. Eddig nem igazán van példa arra, hogy a GDPR miatt biztonságosabb vagy felelősségteljesebb adattermékek érkeztek volna az EU-ból. Természetesen nem szeretnénk, ha az AI követne vagy irányítana minket, de a megfelelő egyensúly megteremtése kulcsfontosságú lesz.

Címlapkép és fotók forrása: Stiller Ákos, Portfolio