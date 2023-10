Megrángatták a kriptovalutákat - Mi áll a háttérben?

A vezető kriptovaluták közül a bitcoin árfolyama egészen 30 000 dollárig emelkedett a Cointelegraph bejegyzésének hatására, a cáfolatot követően azonban már ismét csak "mindössze" 3,1 százalékos pluszban, a 28 000 dolláros szintek közelében mozog a jegyzés.

Az ethereum egészen 1 640 dollárig emelkedett, az árfolyam azonban már ismét a "bejelentés" előtti szinteken van, 1,4 százalékos pluszban.

Az altcoinok közül a bitcoin cash ugyan még mindig 6,3 százalékos pluszban van, de az események hatására egészen 250 dollárig emelkedett a jegyzés délután.

A litecoin árfolyama pedig egészen 66,3 dollárig emelkedett, még mielőtt megérkezett a cáfolat.

Az emelkedés azt követően kezdődött, hogy a Cointelegraph egy Twitter-bejegyzésben bejelentette, hogy információik szerint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) engedélyezte egy spot bitcoin ETF létrehozását.

Nem sokkal később azonban a FOX News munkatársának, Eleanor Terrettnek a Blackrock elárulta, hogy a SEC vizsgálatai még korántsem fejeződtek be. (Ezt követően a Cointelegraph eltávolította a korábbi hamis információkat tartalmazó bejegyzését)

NEW: Official statement to from : The iShares Spot Bitcoin ETF is still under review by the SEC. @FoxBusiness