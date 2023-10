Három új elektromos autót lehet mostantól megvenni Magyarországon - Itt vannak az árak

A BYD 2022-ben, a párizsi autókiállításon mutatkozott be az európai személyautó-piacon. Miután a márka már elkezdte a forgalmazást 18 európai országban, most Magyarországon is megkezdi elektromos autói értékesítését, Közép-Kelet-Európában elsőként.

A BYD magyar kínálatában három modell jelenik meg:

SEAL: Egy lendületes és sportos D-szegmensű szedán, a modell árai 18 114 900 forinttól indulnak.

ATTO3: Egy tágas és erőteljes C-szegmensű SUV, az árak 13 997 900 forinttól kezdődnek.

DOLPHIN: Egy univerzális és agilis C-szegmensű ferdehátú, amely az urbanista életmódhoz tervezték, az árak 10 978 900 forinttól indulnak.

A BYD elektromos modellek részletes árlistái elérhetőek a két budapesti márkakereskedés (Duna Autó – 1037 Budapest, Zay utca 24. és Wallis Motor – 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5.) bemutatótermében. A BYD tulajdonosok Magyarországon a jármű mellé kapnak egy garancia- és országúti segélyszolgálati csomagot: az összes új BYD járműre 6 év vagy 150 000 km garancia vonatkozik, míg az energiatároló akkumulátorra 8 év vagy 200 000 km garancia érvényes. Emellett a BYD 24 órás országúti segélyszolgálatot biztosít. A BYD emellett dolgozik egy országos szervizhálózat kiépítésén is.

Az 1995-ben akkumulátorgyártóként alapított kínai BYD ma már sokrétű üzleti tevékenységgel büszkélkedhet, amely kiterjed az autóiparra, a vasúti közlekedésre, az új energiára és az elektronikára, és több mint 30 ipari parkkal rendelkezik Kínában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Brazíliában, Magyarországon és Indiában. A konnektorról tölthető járművekkel kapcsolatos jelenléte jelenleg 6 kontinenst, több mint 70 országot és régiót, valamint több mint 400 várost fed le.

A BYD egyik hazai partnere, az AutoWallis legutóbbi befektetői napján a kínai gyártók előretöréséről is beszélt. Kína 2022-ben 3,2 millió autót exportált, ebből 522 ezer került az EU-piacra, de ennek csak egy része kínai tulajdonú OEM, eközben a kínai cégek európai gyártókapacitásokat létesítenek, ezek versenytársak és potenciális partnerek egyszerre - mondta el Ormosy Gábor.

A képek és a címlapkép forrása: BYD