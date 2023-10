Egyre nagyobb összegeket nyúlnak le a csalók, a magyar lakosság fele még sincs felkészülve a kibertámadásokra

A magyar lakosság fele alacsony kiberbiztonsági szinttel rendelkezik, és csak mintegy 5% érzi úgy, hogy megfelelő védelemmel rendelkezik a támadások ellen - derült ki a Mastercard szerdai sajtóeseményén. Ma már bárkiből lehet csaló, hiszen szakértelemre és pénzre sincs szükség az átverésekhez.

Wittinghoff Dániel, a Mastercard kiberbiztonsági megoldásokért felelős üzletfejlesztési igazgatója a sajtóesemény elején kijelentette, hogy a világon minden 39. másodpercben történik egy kibertámadás. A szakember ezután az alábbiakat mondta el a globális és magyar kiberbiztonsági helyzetről:

A világjárványnak számos pozitív hozadéka volt, ilyen volt például a home office és a digitalizáció, mindemellett adott 1,1 milliárd új internet felhasználót, akik alacsony tudással és biztonsági kultúrával léptek be a területre.

Magyarországon 100-ból 5 ember érzi magát felkészültnek a kibertámadások ellen, kutatások szerint az ország fele alacsony biztonsági szinttel rendelkezik. 2020-ban több kiberbiztonsági incidens történt, mint az azt megelőző 15 évben összesen.

A digitalizáció a vállalatokat is elérte, a cégek 81%-a növekedést tapasztalt a kibertámadások terén, a Covid-járvány alatt 667 százalékkal nőtt az e-mailes csalások száma.

Magyarországon a bankkártyás csalások száma 2021 óta közel 50%-kal, az átutalási csalások elkövetési értéke 200%-kal nőtt. 2016 második felétől 2019-ig évente 1 milliárd alatti volt a csalások éves értéke, 2020 második felére ez a szám 1,7 milliárdra nőtt,

2023-ra pedig túllépte a 8 milliárd forintot is.





Mindemellett az is aggodalomra ad okot, hogy a magyarok egyharmada nem jelenti, ha visszaéltek az adataival, 34% azt sem, ha pénzt loptak tőle. Az is érdekes tény, hogy már csak a támadások 48%-át motiválja a pénz, már más motivációs erők is megjelentek – például adatok, titkok megszerzése.

Nemes Máté, a Mastercard kiberbiztonsági termékeiért felelős termékmenedzsere az alábbiakról beszélt:

A felhasználói támadásokkor elsősorban az érzelmekre hatnak. Régebben alapvetően kifinomult hackerek, sok pénzzel tudtak csak nagy csalásokat végrehajtani, ma már viszont se szakértelem, se sok pénz nem kell ahhoz, hogy valaki elindíthassa a csaló karrierjét.

Ma már interneten is lehet kártékony szoftvereket vásárolni, az ilyen programokat már szinte bárki be tudja szerezni.

A zsarolóvírusos csalók már egy egész üzletágat fejlesztettek ki – egy ilyen támadáskor kérdés, hogy meg lehet-e bízni a csalókban, azaz visszaadják-e az adatokat az összeg kifizetése után. A csalóknak viszont érdeke, hogy az átvert „ügyfelek” megbízzanak bennük, hiszen így fogják később is megkapni a kért összegeket.

2025-re 4,4 milliárd digitális pénztárca lesz a világban, a teljes e-kereskedelmi forgalom 54%-át ezeken az eszközökön bonyolítják le. 2030-ra különböző token alapú appokban 4 ezer milliárd dollárt fognak tárolni a felhasználók.

Az EU egyik irányelvének eredménye volt az erős ügyfélhitelesítés, ez sok helyen megvalósult, ennek ellenére a csaló tranzakciók értéke 2020 és 2022 között 750 millióról 5 milliárd forintra nőtt. Ez azért történhetett meg, mert egyfajta paradigmaváltás következett be az átverők között: már nem a technológiai korlátokat akarják áttörni, hanem magától a felhasználótól szerzik meg az adatokat.

Mondovics Péter, a Mastercard marketing és kiberbiztonsági menedzsere elmondta, hogy az ügyfelek viselkedésének tanulmányozása elősegítheti az átverések megelőzését. A védelem tekintetében kiépíthetők automatizációs folyamatok, előre modellezhetők az összefüggések a kibertámadások és digitális csalások vizsgálata során. Vannak azonban olyan megoldások is, amivel a vállalkozások felmérhetik IT rendszerük biztonsági kockázatait, ideértve a saját- és beszállítói hálózat átvilágítását is.

A DORA és a NIS2 két európai szintű szabályozás, amelyek a nagyvállalatok kiberbiztonsági feladatait fogják részletezni a pénzügyi területen, ezek nagy változásokat fognak hozni főleg Magyarországon, ahol a kkv-szektor kiberbiztonsági szinte nemzetközi viszonylatban is alacsony – jelentette ki a szakember. A legtámadottabb iparágak közé tartozik a banki, pénzügyi valamint közigazgatási szektor, a legtöbb intézkedést itt kell megtenni.

