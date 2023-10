Káros étrend-kiegészítők terjednek Magyarországon, itt az új ellenség

Újabban a gyógyszerhatóság már azt is közli, miért adott ki tiltást. Több készítmény esetében a CBD tartalom ellen volt kifogásuk, viszont nem egy tabletta, port esetében felbukkant a melatonin tartalom is kifogásként. A tiltólistán szintén szerepelnek az olyan D-vitamin kapszulák, tabletták is, amely az ajánlott napi bevitelnél (4000NE) magasabb dózisban tartalmazzák a D-vitamint.

A CBD, illetve kender tartalmú szerekkel már sokat foglalkoztak az egészségügyi szakértők és a média, milyen káros hatásai lehetnek az egészségre. A Cannabis növénynemzetség minden faja szerepel évek óta az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listáján, többek között az aloefajok, több galajfaj, fehér fagyöngy, közönséges orbáncfű, vagy a közönséges diófa levelével együtt.

Viszonylag új „ellenség” a melatonin. Az OGYÉI márciusi álláspontja az volt, hogy a melatonin étrend-kiegészítőként történő forgalmazása nem tekinthető biztonságosnak, az közegészségügyi kockázatot jelenthet. Vagyis

nem állapítható meg biztonsággal, milyen mennyiségben fogyasztva nincs káros hatása a melatoninnak, ezért a melatonin tartalmú étrendkiegészítőkről sem jelenthetők ki, hogy biztonságosak.

A gyógyszerhatóság már el is kezdte kivonni a melatonin tartalmú készítményeket a forgalomból. A bejelentett étrend-kiegészítők listáján mindössze 41 ilyen készítmény található, ebből csak 4 olyan szer van, amelyet 2019 előtt jelentettek be, vagyis a termékek 90 százaléka az elmúlt 5 évben kerülhetett a polcokra. Ezek közül 17-et már el is tiltott a hatóság a forgalmazástól, 6-ot az elmúlt bő egy év során.

A melatonin egy hormon, melynek legfőképpen az alvásciklus szabályozásában van szerepe. A fény-sötétség változás hatására a termelését a hipotalamusz vezérli és a tobozmirigy választja ki. Mivel a melatonin éjjel termelődik, ha éjszaka valamiért nem tud aludni az ember, a hormontermelés felborulhat. Az évszakok változása szintén nagy hatással lehet a melatonintermelésre. A melatonintermelés felborulása alvászavarokat eredményezhet.

A melatonin szabályozza az alvás-ébrenlét ciklust, illetve az immunrendszer működésében is van szerepe, azonban erre vonatkozóan még hiányosak a kutatások. A hormon antioxidáns hatása bizonyított, illetve más antioxidánsokkal kombinálva azok hatékonyságát is javíthatja. Azt feltételezik, hogy a melatoninnak a súlyszabályozásban is lehet szerepe, ezt azonban még szintén nem támasztotta alá elég kutatás ahhoz, hogy bizonyítottnak tekintsék.

Az OGYÉ állásfoglalása szerint a melatonin a központi idegrendszeren kívül egyéb szervek, szövetek működésére is hat. Több klinikai vizsgálat is történt, illetve jelenleg is folyik, amelyek a melatonin széles indikációs körére terjednek ki (neuroprotektív hatás koraszülötteken, neurokognitív zavarok, epilepszia, időskori delirium, alkoholdependens alvászavar).

Túladagolása mérgezési tüneteket okozhat, de akár 0,5 mg izomfájdalmat, hasi fájdalmat válthat ki, 1 mg pedig anafilaxiás rohamot okozhat.

Alkalmazása során mellékhatások (emésztési és pszichés tünetek) jelentkezhetnek – írták.

Számos tanulmányban olvashatóak a tapasztalt mellékhatások, melyek között szerepel álmosság, fejfájás, szédülés, ingerlékenység, idegesség, álmatlanság, hasi fájdalom, időskorúak esetén alacsony vérnyomás és hypothermia. Hosszú távú alkalmazás esetén okozhat fáradtságérzést, aluszékonyságot, hangulatzavarokat.

Címlapkép forrása: Getty Images