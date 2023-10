Zuhan a Wizz Air, mint a kő - Hol állhat meg?

Hónapok óta zuhan a Wizz Air árfolyama, az elmúlt öt hónapban lefeleződött, amiben a geopolitikai feszültségek, a magas olajár, az erős verseny, a fogyasztói hangulat romlása és cégspecifikus problémák is szerepet játszottak. Most az egyik nagy elemzőház, a Citi is "belerúgott" a papírokba, durván visszavágták a célárat és eladásra tették a légitársaság részvényeit. Megnéztük, hogy a mai esés után hogy néz ki a technikai kép.