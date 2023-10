Jövő héten debütál az AutoWallis saját márkás carsharing szolgáltatása, a wigo

Új márkát vezet be, és ezzel elindítja első saját márkás mobilitási szolgáltatását wigo néven az AutoWallis Csoport. Az új márkanéven az AutoWallis első szolgáltatása a wigo carsharing, amit az eddig a Share Now-t üzemeltető Wallis Autómegosztó vezet be. A hazai autómegosztó ügyfelei október 24-től már az új, bővített funkciójú alkalmazással használhatják a flotta közel 500 autóját. A wigo márkanév alatt elsőként megjelenő autómegosztást a tervek szerint a továbbiakban újabb mobilitási szolgáltatások követhetik majd.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a bejelentés kapcsán elmondta: a Csoport ma már egy 16 országban jelenlevő nemzetközi vállalat, így stratégiai céljuk a márka megalkotásával, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy mobilitási szolgáltatásaik egy részét olyan egységes márkanév alá rendezzék, mely minden piacon azonos jelentéstartalmú.

Az AutoWallis számára a wigo bevezetése számos olyan szinergiát bontakoztathat ki a csoport tagjai között, mint például az autóválasztás, a keresztértékesítés, az üzemeltetés, vagy a tudás- és technológiai transzfer – fejtette ki a lépés jelentőségét Ormosy Gábor.

A wigo márkanév bevezetésének első lépése a Share Now Magyarország helyébe lépő wigo carsharing elindítása. Az AutoWallis Csoport tagja, a Wallis Autómegosztó által nyújtott szolgáltatás közel 100 ezer felhasználója számára október 19-től már letölthető a wigo alkalmazás a Google Play és az App Store áruházakban, amellyel egy jelszómegújítást követően zavartalanul használhatják majd a közel 500 autóból álló flottát, melyek október 24-től lesznek elérhetőek az új applikációban, és regisztrációra is ettől a naptól lesz lehetőség.

Az alkalmazásban a wigo felhasználók az eddigiekhez képest továbbfejlesztett és megújított funkciókkal találkozhatnak. Az AutoWallis Csoport autókereskedelmi portfoliója évről évre bővül, melyhez egyre jobban felzárkóznak a mobilitási szolgáltatások is, így mostanra a vállalat ennek a területnek szinte teljes spektrumát lefedi: a rövidtávú autókölcsönzés (Sixt rent-a-car), tartós bérlet, illetve flottaszolgáltatások mellett az autómegosztás is fontos terület a környezettudatos szolgáltatások között, mely a vállalat ESG céljainak elérését is szolgálja.

Az AutoWallis előrejelzései szerint a közösségi autómegosztást használók száma Budapesten már rövid-közép távon akár ötszörösére is nőhet.

Az AutoWallis részvényei idén 20,6 százalékos pluszban vannak.