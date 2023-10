Kanállal ás alagutat a Tesla, csalódást okozott a cég

Az elmúlt egy év nagy sztorija a Teslánál, hogy árháborút hirdetett a cég az elektromos autók piacon, így pörgeti fel az eladásokat, hiszen egyre élesebb versennyel néz szembe. Ennek hatása megmutatkozott a cég harmadik negyedéves gyorsjelentésében, azonban az elemzői várakozásokat a fontosabb sorokon alulmúlta. Ugyan az értékesítési számok és a bevétel is nőtt a tavalyihoz képest, a marzsok évekkel ezelőtti szintekre szűkültek, a profit pedig nagyot zuhant.

Várakozásokon aluli eladások

Azt már a korábbi sales reportból tudni lehetett, hogy a cég értékesítési számai gyengébbek lettek, mint amire a piac számított. A Tesla összesen 430 488 autót gyártott az előző három hónapban, melyek közül 13 688 volt Model S/X, míg 416 800 darab Model 3/Y gördült le a gyártósorról. Összehasonlításképp, ez a tavalyi év azonos időszakához képest 17,6 százalékos növekedésnek felel meg, míg az előző negyedévehez képest 10,2 százalék volt a csökkenés.

Ezzel párhuzamosan 435 059 darab autót értékesített a cég, ezen belül 15 985 Model S/X kelt el, míg 419 074 darab Model 3/Y talált gazdára. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 26,5 százalékos növekedés, míg az előző negyedévhez képest 6,6 százalékos csökkenés. Eközben az elemzők 461 000 darabos értékesítéssel számoltak, ehhez képest tehát jóval kevesebb autót adott el a cég.

Növekvő bevétel, csökkenő profit

A növekvő volumenekkel párhuzamosan az árbevétel 9 százalékkal nőtt 23,35 milliárd dollárra nőtt, ez azonban mérsékelten elmaradt az elemzők által várt 23,1 milliárd dollártól. Érdemes megjegyzeni, hogy

az elmúlt három évben ez volt a leglassabb növekedési ütem.

Ha cég egyes szegmenseit megnézzük, látható, hogy az autóipari bevételek növekedése volt a leglassabb, mindössze 5 százalék, míg az energiatárolási üzletág 40 százalékkal, a szolgáltatási és egyéb bevételek pedig 32 százalékkal nőttek.

Emellett negatívan befolyásolt az árbevételt az autók alacsonyabb ára, valamint egy 0,4 milliárd dolláros devizhatás.

Az egy autóra jutó átlagos árbevétel közel 11 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ebben szerepe volt az autók alacsonyabb árának.

Ez elmúlt negyedévekben kiemelt figyelem szegeződött a Tesla marzsaira, hiszen a járművek árának csökkentésével párhuzamosan ezek csökkenésnek indultak. A Tesla bruttó marzsa 17,9 százalékra esett a szeptemberrel zárult negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 25,1 százalékkal, amikor még nem kezdte el az árcsökkentést. A Wall Street átlagosan 18,02 százalékos bruttó marzsot várt a Teslától a Visible Alpha által megkérdezett 21 elemző szerint, míg az LSEG adatai szerint 17 megkérdezett elemző átlagosan 18,25 százalékot várt - mindkét konszenzust alulmúlt tehát a cég.

Viszont még a bruttó árrésnél is szorosabban figyeli a piac az autóipari bruttó marzsot, amely nem tartalmazza a CO2 kreditekből származó bevételt.

Ez a mutató 16,3 százalékra csökkent a harmadik negyedévben az egy évvel korábbi 27,9 százalékról és a második negyedévi 18,1 százalékról.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a marzsok annak ellenére szükültek be, hogy a nyersanyagköltségek járművenként nagyjából 2000 dollárral csökkentek az elmúlt negyedévben.

A profit jelentősen csökkent az egy évvel korábbi rekordévhez képest. A vállalat mindössze 2,3 milliárd dolláros adózott eredményről számolt be, 36,6 százalékkal kevesebbről, mint a bázisidőszakban.

Ez negatívan befolyásolta az autók alacsonyabb átlagos eladási ára, valamint a termékmix alakulása és a devizhatás. Negatívan hatott továbbá az új gyárak kihasználatlansága és a működési költségek növekedése, beleértve a Cybertruck gyártásának előkészítését, valamint a mesterséges intelligenciára és más projektekre fordított kiadásokat.

A pozitív oldalon hatott az eladások növekedése, az alacsonyabb járművenkénti költség, és az IRA-ból adódó kedvezmények hatása. Emellett növelte profitot a bruttó nyereségnövekedés az energiatermelés és -tárolás, valamint a szolgáltatások területén.

Nem szabad elfelejteni a CO2 kreditek értékesítésének növekedését. Ez az 554 millió dollár a teljes profit közel negyedét adta.

A Tesla tisztított alapon 66 centes részvényenkénti eredményt ért el, ami az ez egy évvel korábbihoz képest 37,1 százalékos csökkenésnek felel meg. Ehhez képest az elemzők 73 centes részvényenkénti nyereségre számítottak, tehát ezen a soron is csalódást okozott a cég.

Várakozások

A gyorsjelentésben megfogalmazott kilátások nem tartalmaznak túl sok újdonságot, a cég továbbra is tartja magát az éves szintű 50 százalékos átlagos értékesítés-növekedési célhoz. A Cybertruck első szállításai továbbra is az idei év végére várhatók, ezen túlmenően a cég dolgozik a következő generációs járműplatformján.

A gyorsjelentés utáni konferencián Elon Musk mondott érdekeseket. A Tesla vezérigazgatója hangsúlyozta a magas kamatlábak, a fogyasztói bizonytalanság, valamint az amerikai munkavállalókra nehezedő nyomásból eredő kockázatokat. A Tesla költségcsökkentési erőfeszítéseit úgy jellemezte, mintha "kanállal ásnának alagutat".

Íme néhány idézet az említett témákkal kapcsolatban:

Az emberek nagy része fizetésről fizetésre él, rengeteg adóssággal. Hitelkártya- és jelzáloghitel-tartozásuk van. A legtöbb ember számára ez a valóság. Néha nehéz a magas jövedelmű emberek számára megérteni, hogy milyen az élete annak, aki ötven-hatvan-hetvenezer dollárt keres évente, ami a legtöbb emberre jellemző

Musk elmondása szerint aggódik amiatt, hogy a magasabb hitelköltségek miatt a potenciális vásárlók a jelentős árcsökkentések ellenére sem tudják majd megfizetni járműveit. A cégvezért szerint az emelkedő kamatlábak miatti magasabb finanszírozási költségek egyes esetekben szinte teljesen ellensúlyozták az árcsökkentéseket.

Ha a kamatlábak magasak maradnak ... akkor az embereknek sokkal nehezebb lesz autót vásárolni. Egyszerűen nem engedhetik meg maguknak

- mondta Musk, hozzátéve, hogy felgyorsítaná a mexikói gyár bővítését, ha a kamatlábak csökkennének. Addig azonban várja a gazdasági helyzet tisztulását.

Nem akarok csúcssebességgel belemenni a bizonytalanságba.

- fogalmazott.

A Tesla költségcsökkentéséről így beszélt:

Ez olyan, mint a Trónok Harca a fillérekért. Úgy értem, első megközelítésben, ha van egy 40 000 dolláros autó és nagyjából 10 000 elem az autóban, akkor ez azt jelenti, hogy minden egyes dolog átlagosan négy dollárba kerül. Tehát ahhoz, hogy a költségeket mondjuk 10 százalékkal csökkentsük, átlagosan 40 centet kell kihoznunk minden egyes alkatrészből. Ez egy filléres játék... néha olyan érzés, mintha egy kanállal ásnánk alagutat.

A Tesla az X-en (Twitter) bejelentette, hogy a Cybertruck gyártása a tervek szerint még ebben az idei évben megkezdődik, az első szállítások november 30-án várhatók. Jelenleg tesztgyártás folyik, de a texasi gyár évi 125 000 darab gyártására képes. Elon Musk azonban mérsékelte a járművel kapcsolatos pénzügyi várakozásokat, mondván:

Hatalmas munkát igényel, hogy a Cybertruckkal elérjük a sorozatgyártást, és olyan autóár mellett legyen cash flow pozitív a gyártás, amit az emberek megengedhetnek maguknak

Hozzátette:

Csak mérsékelni szeretném a Cybertruckkal kapcsolatos elvárásokat. Ez egy nagyszerű termék, de pénzügyileg 12-18 hónapba fog telni, mire jelentős pozitív cashflowt eredményez

Esik az árfolyam

A Tesla árfolyama a várakozásokat alulmúló számok, valamint Elon Musk pesszimista kommentárja után 4,2 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben.

Címlapkép forrása: Elizabeth Frantz for The Washington Post via Getty Images