Kovács Zsolt: nincs is olyan rossz állapotban a magyar biztosítási szektor

Mind a bevételek, mind az adókkal megtisztított profitabilitás szempontjából egészséges növekedést mutat a magyar biztosítási piac, a közvetítők számának csökkenése és az alacsony penetráció viszont jól mutatja a szektor kihívásait. Kovács Zsolt miniszteri biztos beszélt erről a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) esztergomi biztosításszakmai konferenciáján, amelyen Papp Lajos, a szervezet elnöke proaktív fellépést ígért a közvetítői szakma nevében.

Kovács Zsolt, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) miniszteri biztosa szerint sok területen válságot hozott az elmúlt egy év, de a biztosítási szektorban nem. Megkockáztatta: most jobb állapotban vannak a biztosítók és a közvetítők, mint egy évvel ezelőtt. A piac egészségesen nő, csak az egyszeri díjas életbiztosítások estek ki – hívta fel a figyelmet. Ha a következő időszak indexálásai lekövetik az inflációt, akkor szép díjbevétel-emelkedésnek néz elébe a piac – tette hozzá.

A biztosítók profitabilitása is jelentősen nőtt: 2022 közepe és 2023 közepe között duplája volt a biztosítói nyereség az egy évvel korábbinak, ha az extraprofitadóval korrigálunk. Ha nincsenek az adók, a biztosítók az elmúlt 15 év legmagasabb profitját érték volna el, és Kovács Zsolt szerint 2023 egészére is igaz lesz, hogy

az adók hozzáadásával a biztosítók az elmúlt 15 év legmagasabb profitját könyvelhetik el.

Jelentősen nőtt az ügyfélmegtartás – említett a miniszteri biztos egy újabb pozitívumot. Fontosak a személyes kapcsolatok ebben, a lokalitást nem a kicsiség, hanem a jelenlét adja. Az új szerzések darabszámában közeledik a piac a 2019-es csúcshoz.

A független biztosításközvetítői piacon a 20 legnagyobb szereplő bevétele tavaly 14,1%-kal emelkedett. Kilenc alkusz társaságnak sikerült 1 milliárd forint feletti bevételt elérnie. 2018 és 2022 között az átlagos bevétel 78%-kal, az átlagos eredménye 104%-ot emelkedett, tehát ez egy sikeres szektor, amely jól jött ki az elmúlt időszakból – tette hozzá Kovács Zsolt. Ugyanakkor

jelentősen csökkent a közvetítők száma: 2013 és 2022 között 13%-kal lettek kevesebben,

2022 végén alig 25 ezren voltak, ebből kevesebb mint 8500-an voltak alkuszok. Folyamatosan konszolidálódik a szektor, a kis szereplők lemorzsolódnak, és ez feladatot ad a szakmának.

A biztosítási penetráció (díjbevétel / GDP) szempontjából rosszul áll Magyarország, az EU-ban csak Romániát és Szlovákiát előzzük meg a 2,1%-os adatunkkal. Folyamatos lejtmenetben vagyunk, pedig jónéhány biztosítás, például a lakásbiztosításoké, a cascóé vagy a kockázati életbiztosításoké nem intézményrendszer és átfogó átalakulások kérdése. Vannak piaci ötletek egyes piaci szereplőktől, de ezek nem állnak össze egy egésszé, a kormány szektorszintű javaslatokat vár. A közvetítői szektor számíthat a szabályozóra az EU-val szemben is, hogy képviselni fogja a piac érdekeit annak érdekében, hogy a biztosítottság és a penetráció növekedjen – mondta Kovács Zsolt.

Papp Lajos, a házigazda Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnöke nyitóbeszédében elmondta: 4 millió szerződést és 350 milliárd forintnyi állományt kezelnek a szövetség tagjai, a nem-életbiztosítások aránya ezen belül 74% az életbiztosítások 26%-ával szemben. 72 tagjuk van mintegy 1000 regisztrált alkalmazottal és 5500 alvállalkozóként működő regisztrált biztosításközvetítővel.

A FBAMSZ elnöke szerint a biztosítási penetráció növelése a közvetítők számának növelése nélkül nem lehetséges. Bár a digitalizáció egyre nagyobb teret nyer, az ügyféligényeket a legjobban a „helyi erők” tudják kiszolgálni. Manapság divatos pontokba szedni a célokat és feladatokat – utalt Papp Lajos a Hungarikum javaslatcsomagjára -, azt javasolja azonban, hogy partnerükkel, a Magyar Biztosítók Szövetségével (MABISZ) együtt ne várják meg ezentúl, mire megkeresik őket, hanem proaktívan lépjenek fel javaslataikkal.

Az alkuszi szakma prioritásai között említette

a kártörténeti nyilvántartáshoz való hozzáférés „villámgyors” megvalósítását és a 2024. márciusi lakásbiztosítási kampányra való felkészülést, hogy utóbbi ne egy szerződés-felmondási kampánnyá váljon.

Áttörést jelentene a biztosítási és közvetítői piac számára az is, ha a munkáltatók tömegével vennének részt csoportos biztosítások megkötésében, minderről a Portfolio-nak adott interjúban is beszélt. Üdvözlik a Hungarikum kezdeményezését a biztosításközvetítői képzés egyetemi szintre emelésében, és bőven vannak még feladatok előttük a digitalizáció területén is.

