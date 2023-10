A NAV-hoz került a Norbi Update elleni végrehajtás ügye

Májusban érkezett a hír, hogy a GVH szerint a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat, ezért a cég 40 milliós bírságot kapott. Később kiderült az is, hogy részletfizetést kért a cég, de már a legelső részletet sem teljesítette határidőre. Ezért júniusban a GVH Versenytanácsa elrendelte a teljes bírságösszeg végrehajtását, valamint további 23 millió forintos végrehajtási bírságot is a cégre hárított.

A növekedés.hu pénteki cikke szerint most ez a végrehajtás került át a GVH-tól a NAV-hoz.

Tekintettel arra, hogy a vállalkozás nem teljesítette a törvényben előírt fizetési kötelezettségét, a GVH a végrehajtás foganatosítását átadta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak - jelezték most a portálnak a GVH-tól. Hozzátették: a nemzeti versenyhatóságnak jelenleg nincs pontos információja a kiszabott bírság, illetve végrehajtási bírság behajtásáról, vagy a végrehajtás sikerességéről.

A lap megkeresésére a cég vezére nem reagált.

