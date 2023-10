A stagfláció tízszer rosszabb, mint ami felé most haladunk.

A kamatok mérsékelten még emelkedhetnek, erre pedig szükség is lesz ahhoz, hogy az inflációt le lehessen törni, az amerikai gazdaság pedig recesszióba kerül, ami miatt jöhet piaci korrekció, ami viszont rövid távú lesz, mondta el a Portfolio-nak Matt Jones, a Fidelity egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező portfóliómenedzsere, akivel a Fidelity befektetői konferenciáján beszélgettünk monetáris politikáról, tőkepiaci kockázatokról, mesterséges intelligenciáról, és arról is, hogy miért nem volt még magyar részvény az alapjában.

Az ön által kezelt abszolút hozamú részvényalapban piacsemleges, bottom-up, béta-semleges megközelítést alkalmaz, vagyis a részvénysztorira helyezi a hangsúlyt, a piaci hangulat vagy makrogazdasági események kizárásával. Adódik a kérdés, hogy mennyire kell figyelnie a makrogazdasági trendekre, az infláció vagy a GDP növekedés alakulására?

Valóban, a makrogazdasági trendek közvetlenül nem befolyásolják az általam hozott döntéseket vagy azt, hogy hogyan vezetem az alapot, de közvetve igen, például abban, hogy mikor fogok kereskedni, és mekkora tőkeáttételt alkalmazok. Ha például az amerikai jegybank hirtelen ismét likviditást pumpál a rendszerbe, csökkenti a kamatokat, és erre a piac hevesen reagál, valószínűleg megvárnám, amíg a piac megnyugszik, majd szükség esetén újra tőkeáttételt képeznék az alapban. Vagy ha a likviditás eltűnne a piacokról egy makroszintű esemény miatt, a kereskedés költségei magasra emelkednének a megemelkedő volatilitás miatt, akkor visszafognánk a kereskedésünket. Úgy gondolom tehát, hogy a makro inkább a kereskedés időzítésére van hatással, amikor az alap egyensúlyának helyreállítását vagy új ötletek keresését tervezzük. Lehet, hogy ezt egy olyan környezetre halasztjuk, amikor a piac likvidebb, rendezettebb és nyugodtabb. De a kamatok és a makro nem befolyásolhatják az alapunk teljesítményét.

Az elmúlt hónapokban meredeken emelkedtek az állampapírhozamok, főként a hosszú amerikai hozam emelkedése vetett nagy hullámokat a globális tőkepiacokon. Mire számít a következő hónapokban a kötvénypiacokon?

A kamatok mérsékelten még emelkedhetnek, erre pedig szükség is lesz ahhoz, hogy az inflációt le lehessen törni, ettől viszont a piac idegesebbé válhat, jöhet egy korrekció, de szerintem ez a hatás csak rövid távú lesz.

Abban egyetértés van a piaci szereplők között, hogy a legnagyobb nemzetgazdaság, az amerikai lassulni fog, a kérdés viszont az, hogy hard vagy soft landing jön?

Szerintem az amerikai gazdaság recesszióba fog kerülni a következő néhány hónapban, a piacok ezt beárazzák, és piaci korrekciót fogunk látni. A munkanélküliség elkezd emelkedni, a vállalati marzsok zsugorodni fognak, a profitok visszaesnek. Erről pontosabb képet majd jövő tavasszal kapunk, amikor a vállalatok közzéteszik az idei negyedik negyedéves számaikat, és a piac nagyjából akkor fog reagálni erre. A probléma az, hogy a piaci szereplők most csak ebben a két forgatókönyvben, a kemény és a lágy földetérésben gondolkodnak, mintha nem lenne köztes helyzet, és semmi más nem történhetne. Szerintem ennél sokkal izgalmasabb, hogy most már vannak működő monetáris politikai mechanizmusaink. Az Egyesült Államokban nem nulla százalékos a kamat, hanem öt-öt és fél százalékos, így a Fednek van eszköze arra, hogy hasson a gazdaságra, ha például a gazdaság nagy recesszióba kerülne, a jegybank csökkentheti a kamatot. Ha visszagondolunk öt évvel ezelőttre, akkor nem volt ilyen eszköz, olyan helyzetek is előfordulhatott volna, amikor nem volt növekedés és infláció, de nem lehetett volna kamatot csökkenteni, mert az már negatív volt.

A stagfláció tízszer rosszabb, mint ami felé most haladunk.

Ez egy recesszió, amit részben az infláció és a magasabb kamatok idéznek elő. Miért kell ettől félni? Ez normális, és szerintem jó, hogy újra normális környezetben vagyunk.

Tavaly október és idén július között hatalmas rali volt a részvénypiacokon. Ez egy új bikapiac vagy csak egy medve piaci rali?

Egyértelműen nem bikapiac, de medve piaci ralinak sem nevezném. Az emelkedés, amit láttunk, egy természetes folyamat része, szerintem ez normális. Egy olyan környezetben indult a részvénypiaci emelkedés, amikor a kamatok még mindig alacsonyak voltak, kijöttünk a Covidból, a fogyasztók alig várták, hogy költsenek és utazzanak, ráadásul tavaly egy ideig viszonylag alacsony volt az olajár, teljes volt a foglalkoztatás, az alacsony kamatkörnyezet utolsó szakaszában voltunk.

Most viszont azt látjuk, hogy a vállalati marzsok nyomás alá kerülnek, az infláció magas, az inputköltségek emelkednek, és az emberek elkezdenek kevesebbet költeni. Tehát volt ez a pozitív fellendülés, amelyet a szinte normális emberi viselkedés hajtott, de a kamatemelések teljes késleltetett hatása csak most jelentkezik. Ez a jövő év végéig hatni fog. A megemelkedett kamatok most kezdenek majd igazán hatással lenni a vállalatokra, hiszen hitelt kell majd felvenniük, a korábbi hiteleket pedig refinanszírozni, ezáltal a finanszírozási költségeik emelkedni fognak.

Úgy gondolom, hogy ez már a jó hangulat, az idei év hátralévő része és a jövő év eleje között mindenkinél jön majd a kijózanodás. Összességében viszont nem hiszem, hogy mély medvepiacot fogunk látni.

Milyen kockázatokat lát a részvénypiacokon a következő hónapokban?

Sokan az amerikai autóipari sztrájkokban látnak kockázatokat, de a szakszervezetek sem akarják, hogy mindenki elveszítse a munkáját, így előbb-utóbb ezt is meg fogják oldani, így ez szerintem csak rövid távon hat a piacokra. Az olajár emelkedése ennél már nagyobb probléma, és ilyenek a diákhitelekkel kapcsolatos kockázatok is, vagy a magas kamatok hatása a lakáshitelekre és a hitelkártyaadósságra, de a legnagyobb probléma az, hogy ha mindezek a dolgok egyszerre történnek.

Viszont van megoldás is, ha a központi bankok azt látják, hogy a munkanélküliség az egekbe szökik, és a gazdaság jelentősen lassul, akkor közbe fognak lépni, és csökkentik a kamatokat, nem hiszem, hogy megkockáztatnák, hogy mély recessziós környezetbe kerüljünk. Szerintem lesz recesszió, de nem lesz mély.

A mesterséges intelligencia fontos téma volt az elmúlt hónapokban, nemcsak a tőzsdéken, hanem a munkahelyeken is. Önök a napi munkában, az alapkezelésben vagy az elemzésben már használják a mesterséges intelligenciát?

A mesterséges intelligencia, az algoritmusok, a gépi tanulás, a nyelvi feldolgozás már régóta létezik. A mögötte álló algoritmusok a hetvenes és nyolcvanas évekből származnak, a matematika pedig nem változott, és a mögöttes algoritmusok sem változtak hosszú idő óta. Szóval számomra a mesterséges intelligencia izgalmas dolog, de szerintem egy kicsit túlértékelik. Sokkal inkább a gyakorlati alkalmazásáról van szó, és arról, hogy hol lehet vele pénzt keresni. Hogy használom-e a munkafolyamatainkban? Igen, de nem közvetlenül. A fókuszunkban jelenleg 1200 vételi ajánlással rendelkező részvény van, ezt az elemzőcsapatunk közel 250-re csökkenti le, ezek azok, amelyekbe szerintem érdemes befektetni. Viszont erről a 250 részvényről készült elemzéseken, research note-okon végigmenni igencsak nehéz lenne, itt segíthet egy algoritmus, amely az egész kutatási jegyzetet átolvassa az egész világon, 1200 értékeléssel bármelyik napon, visszamegy az időben, magába szívja az összes információt, és végül ad nekem egy összpontszámot arról, hogy mennyire erős vétel vagy eladás egy papír. A rendszer nyilván nem tökéletesen pontos, de jelentős időt takarít meg, így arra tudok koncentrálni, hogy milyen részvényeket válogassunk be a portfóliónkba. Szóval igen, használjuk, szerintem a mesterséges intelligencia nagyon jó.

Ha használja, és jónak találja az AI-t, vannak mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények a portfóliójában?

Az Nvidia volt nálunk néhány alapunkban a nagy emelkedés előtt, de azt már nem tartjuk olcsónak. Most inkább az Intelt, a Microsoftot és az Alphabetet tartom izgalmasnak, utóbbi hatalmas mennyiségű adatot tud felhasználni ezen a területen. Ők lesznek az AI haszonélvezői. Érdekesebb befektetésnek tartom ezeket, mint a chipgyártókat.

Mibe érdemes fektetni az Nvidia helyett, ha az már túl drága?

Nekem most minden olyan dolog tetszik, ami az Nvidia-ból táplálkozik. Tehát ott van a Golden Circle Electronics, egy ázsiai cég, amely a chipgyártó cégek számára épít processzorlapkákat. Ez izgat, mert ez olyasvalami, amit normális esetben senki sem keresne, de azon keresztül meg lehet lovagolni az egész AI chip boomot. Olyan nevekre van szükség, amelyek jól pozícionáltak, és viszonylag defenzívek egy visszaesés esetén.

Mik voltak az elmúlt egy év legjobb befektetési döntései az alapban?

A legjobb befektetési ötleteink között van az Alphabet, a Meta és a JP Morgan, de ott vannak a félvezetők, a Taiwan Semiconductors, vagy a távközlésben a T-Mobile US. Szóval sok a technológiai és távközlési cég van a befektetéseink között, de vannak pénzügyi vállalatok is. Amit mi keresünk, az a növekedés ésszerű áron. Az ember azt gondolná, hogy a Google, a Meta és a Microsoft ciklikus vállalatok, de bizonyos szempontból defenzívek is, valószínűleg valamivel védettebbek lesznek, ha a piaci hangulat elromlik.

Mi az a befektetés, amit bottal sem piszkálnának?

Engem kevésbé érdekelnek az olyan dolgok, amelyek könnyen commodity-vé válhatnak, például egy szoftver- vagy egy kódíró vállalat, bárki tud kódot írni, és a kód könnyen árucikké válik.

Vannak olyan földrajzi területek vagy szektorok, amelyekben nem szívesen fektetnek be?

Ez leginkább a likviditáson múlik. Tehát azt szeretnénk, ha a stratégiánk nagymértékben likvid lenne, ez egy ÁÉKBV-alap. A likviditás a legnagyobb akadálya annak, hogy egy adott országban fektessünk be, és a likviditáson felül az is fontos, hogy könnyen tudjunk shortolni az adott országban. Tehát a likviditás és a shortolási lehetőség kombinációja határozza meg, hogy milyen földrajzi területeket vagy szektorokat nem érintünk.

Volt már magyar részvény a portfóliójában?

Sajnos nem, és ez nem a bizalomról szól. Ha long lennék bármelyik magyar részvényben, akkor megpróbálnék shortolni is, így a nettó országkockázat közel nulla lenne. A magyar részvénypiacon viszont legjobb esetben is nehéz shortolni, ezért jelenleg nincs itt kitettségünk.

Ha most a nulláról kellene alapot indítania, milyen részvényeket választana bele?

Viszonylag alacsony kitettséget vállalnék az amerikai részvénypiacon, inkább az Egyesült Királyság piacáról választanék befektetéseket, mert szerintem elég olcsó az a piac, és a feltörekvő országokban, Ázsiában a likvidebb befektetéseiből is válogatnék.

Fotók: Fidelity