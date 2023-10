Csalódást okozott a Tesla - Van ok az aggodalomra?

Múlt héten mi is felhívtuk a figyelmet arra, hogy érik egy nagyobb elmozdulás a Tesla részvényeiben, ez az elmozdulás pedig csütörtökön meg is történt, miután a vállalat harmadik negyedéves számai csalódást keltőek lettek: az év elején indított árháború ugyan Elon Muskék számára értékesítési szempontból kedvezően hatott, a marzsok azonban évek óta nem látott szintre süllyedtek. Ennek apropóján megnéztük, hogy a csütörtöki esést követően hogyan is néz ki a technikai kép. Többek között az amerikai részvénypiacokról is szó lesz a Portfolio Signature Online Klubján.