Újjáélesztik „Európa Amazonasát” - Hatalmas természetvédelmi projekt indul

„Európa Amazonasának is nevezhető a világ első, öt országra kiterjedő UNESCO bioszféra-rezervátuma, azaz egy olyan összefüggő védett terület, amely Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarországon és Szerbiában található. Az EU által társfinanszírozott LIFE RESTORE for MDD projekt keretében a Mura, Dráva és Duna menti ökoszisztémák helyreállítása kezdődik meg. A projekt 17 intézmény közös munkáját foglalja magában öt országban - írta meg a WWF Magyarország . Arról, hogy hogy van most a Föld, mit tudunk tenni akár már holnap reggel a környezetünkért a WWF Magyarország fog segíteni a következő kifejezetten fiataloknak szóló Gen Z Fest/ Green rendezvényünkön.