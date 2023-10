Ez már egyre csúnyább: ma sem kímélik a technológiai részvényeket

Portfolio 2023. október 26. 22:06

Európa után az amerikai tőzsdék is mínuszban vannak, az esést pedig a tegnapi naphoz hasonlóan ma is a technológiai részvények vezetik. A hangulatot pedig tovább ronthatja, hogy a vártnál erősebb GDP adat érkezett az Egyesült Államokból, az erős gazdaság pedig intő jel lehet a Fed döntéshozóinak is, így várhatóan tartósan magasabb ideig maradnak velünk a magasabb kamatok, és a további emelés sem kizárt.



Emellett pedig tovább folytatódik harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is, ma elsősorban a piaczárást követően az Amazon legfrissebb számaira lesz érdemes figyelni.