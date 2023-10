Alaposan megrángatták az Amazont a jelentés után

Amazon harmadik negyedéves eredménye és bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, a cég részvényárfolyama pedig végül felpattant a gyorsjelentés közzététele után, bár előtte alaposan megrángatták a papírt.

A bevétel 13 százalékkal 143,1 milliárd dollárra nőtt, szemben az elemző által várt 141,4 milliárd dollárral. A bevételnövekedést a magas infláció és kamatlábak által jellemzett, kihívásokkal teli 2022-es év után fellendülést jelez, bár a cég így is számos kihívással szembesült, többek között a háztartások szűkös költségvetéseivel, a felhő-kiadásaikat vizsgáló vállalkozásokkal. Az Amazon alapvető e-kereskedelmi üzletágán belül az előző negyedévi 4 százalékos növekedést követően 7 százalékkal nőtt az értékesítés éves szinten.

A digitális hirdetések továbbra is az Amazon egyik erősségét képezik, mivel a harmadik fél eladók és a nagy márkák növelik reklámköltéseiket, hogy javítsák láthatóságukat az egyre kompetitívebb piactéren. A hirdetési bevételek 26 százalékkal 12,1 milliárd dollára nőttek az egy évvel korábbihoz képest (11,6 milliárd dollár volt az elemzői konszenzus). Ez sokkal gyorsabb, mint a Google hirdetési bevételeinek 9 százalékos növekedése, de a Facebook 23 százalékos növekedését is felülmúlta.

Az Amazon számos kihívással szembesülve próbálja megtartani címét a világ legnagyobb felhőszolgáltatójaként, a szegmens sokáig a profit egyik fő forrása volt, a korábbi negyedévekben azonban lassult a növekedés. A befektetők épp ezért nagy figyelemmel kísérik az Amazon Web Services (AWS) szegmenst, amely 23,1 milliárd dolláros bevételt ért el, valamivel a várt 23,2 milliárd dollár alatt. A felhőszolgáltatásban úgy tűnik, hogy az Amazon némi piaci részesedést veszít. Az Amazon Web Services a negyedévben 12 százalékos növekedést mutatott, miközben a Microsoft Azure bevétele 29 százalékkal, a Google Cloud pedig 22 százalékkal bővült. Az AWS növekedése az elmúlt negyedévekben lelassult, mivel a nagyvállalatok igyekeztek visszaszorítani a kiadásokat. Brian Olsavsky pénzügyi igazgató az eredményeket követő telefonbeszélgetésen újságíróknak elmondta, hogy a vállalat továbbra is tapasztal némi "költségoptimalizálást" az ügyfelek részéről, bár a korábbiaknál lassabb ütemben.

Még mindig vannak vállalatok, amelyek csatlakoznak ehhez az erőfeszítéshez, de ez lassul, és egyre több új munkaterhelést látunk

- mondta Olsavsky.

Az Amazon az elmúlt évben költségcsökkentő intézkedéseket hajtott végre a világjárvány alatti gyors terjeszkedés után, ami 27 ezer alkalmazott elbocsátásához és a veszteséges vállalkozások megszüntetéséhez vezetett. Andy Jassy vezérigazgató szerint ezek a költségcsökkentő erőfeszítések sikeresnek bizonyultak, hiszen a reklámbevételek erőteljes növekedése mellett jelentősen nőtt a működési eredmény és a szabad cash flow. A költségcsökkentő intézkedések részeként az Amazon átszervezte kiszállítási hálózatát, hogy az árukat közelebb helyezze a vásárlókhoz, így a korábbiaknál gyorsabban és olcsóbban teljesítheti a megrendeléseket.

Az Amazon költségcsökkentő intézkedéseinek köszönhetően a működési árrés 7,8 százalékos szinten alakult, ami 2021 eleje óta a legmagasabb érték. Jassy továbbra is optimista az AWS jövőjét illetően, és megjegyezte, hogy a lezárt ügyletek száma növekedett, ami a negyedik negyedévben fog megmutatkozni. A költségcsökkentő intézkedések részeként az Amazon átszervezte kiszállítási hálózatát, hogy az árukat közelebb helyezze a vásárlókhoz, így a korábbiaknál gyorsabban és olcsóbban teljesítheti a megrendeléseket.

A nettó nyereség több mint háromszorosára, 9,9 milliárd dollárra, azaz részvényenként 94 centre nőtt az egy évvel korábbi 2,9 milliárd dollárról, azaz részvényenként 28 centről. A negyedéves nettó nyereség tartalmazza a Rivian elektromos autógyártó vállalatba történt befektetéséből származó 1,2 milliárd dolláros adózás előtti árfolyamnyereséget.

A vállalat 94 centes részvényenkénti eredménye jelentősen magasabb az elemzők által várt 58 centnél.

A negyedik negyedévre, amely magában foglalja a döntő fontosságú ünnepi eladásokat is, az Amazon 160 és 167 milliárd dollár közötti forgalmat prognosztizál. A sáv felső szélének elérésére lesz szükség ahhoz, hogy a várakozásoknak megfeleljen a cég (elemzők 166,6 milliárd dollár körüli bevételt várnak).

Az Amazon előtt az Alphabet és a Meta Platforms is a vártnál jobb számokat közölt. Viszont mindkét vállalat részvényárfolyama esett a jelentéseket követően. Az Alphabet befektetőit a Google Cloud üzletág csalódást keltő bevételei aggasztották, míg a Meta esése a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának a hirdetési piacra gyakorolt potenciál hatására vontakozó kommentek miatt következett be. A két másik tech cég esés az Amazont is magával rántotta, így két kereskedési nap alatt több mint 6 százalékot esett a e-kereskedelmi cég árfolyama.

A korábbi esés jelentős részét ledolgozhatja a mai kereskedésben az árfolyam, ugyan a tegnapi zárás után alaposan megrángatták a papírt. Először felpattant a jegyzés, majd mínuszba fordult, végül pedig úgy tűnik, hogy 125,2 dolláron, vagyis 4,7 százalékos pluszban indíthatja a mai napot.

Forrás: CNBC, Reuters

