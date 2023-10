Nagyot mentek ma a főbb amerikai részvényindexek

Hétfőn reggel rögtön kisebb adatdömpinggel indul a hét: érkezik a német GDP és infláció, valamint a spanyol infláció is, amelyek részben előrejelzik az eurózóna várható számait. Emellett még az Európai Bizottság szokásos hangulatindexét is közli, amelyből immár a negyedik negyedév gazdasági teljesítményébe kaphatunk bepillantást. Idehaza még nem indul be az élet, hétfőn nem érkezik egy fontos makrogazdasági adat sem, a külföldi közlések viszont a magyar eszközök árazására is hathatnak.

Címlapkép forrása: Getty Images