Tömegével nyúlnak bele a BNPL-szerződésekbe, túl sok a gond velük

A brit pénzügyi magatartási hatóság (FCA) megállapította, hogy két "Buy Now, Pay Later" (Vásárolj most, fizess később) szolgáltató, a Paypal és a QVC ügyfelei veszélyben voltak a potenciálisan tisztességtelen és nem egyértelmű feltételek miatt - közölte a The Guardian . A hatóság közbenjárására mindkét vállalat megváltoztatta a szerződési feltételeit.

A Financial Conduct Authority (FCA) beavatkozott két kiemelkedő, buy now, pay later (BNPL) szolgáltatást is nyújtó vállalat, a PayPal és a QVC működésébe. A szabályozó hatóság e döntését az váltotta ki, hogy a cégek ügyfelei potenciálisan kárt szenvedhetnek a nem egyértelmű és esetekben tisztességtelen szerződési feltételek miatt.

Az amerikai székhelyű online pénzforgalmi szolgáltató, a Paypal és a televíziós bevásárlócsatorna, a QVC felülvizsgálta szerződési feltételeit. Ez az intézkedés már csak azért is lehetett ilyen fontos, mert egyes adatok szerint a megélhetési válság közepette egyre több brit lakos folyamodik a BNPL-szolgáltatásokhoz.

A Buy Now Pay Later (vásárolj most, fizess később) egy olyan innovatív fizetési és hitelezési megoldás, amely megkönnyíti egy adott árucikk vagy szolgáltatás kifizetését. bár e tevékenységnek nincsen pontos definíciója, nagyjából mindegyik egy logika mentén működik: a vásárló nem azonnal, hanem később, meghatározott időszakokban, részletekben vagy egy összegben fizet a termékért.

Az FCA hivatalosan ugyan nem szabályozza a BNPL-szektort, de bizonyos beavatkozási jogkörrel rendelkezik. Közölte, hogy a beavatkozásuk biztosítja a "potenciálisan tisztességtelen és nem egyértelmű szerződési feltétel" megváltoztatását. A PayPal és a QVC is önként egyszerűsítette a "folyamatos fizetési jogosultság" feltételeit, a PayPal pedig átláthatóbbá és méltányosabbá tette a lemondási politikáját.

A szabályozó hatóság egyre népszerűbb a BNPL a szigetországban: a brit felnőttek 27%-a (körülbelül 14 millió ember) használta legalább egyszer a BNPL-t az idén januárig tartó hat hónapban. 2022 májusában még csak 17%-uk jelezte, hogy az előző 12 hónapban használta.

Címlapkép forrása: Shutterstock