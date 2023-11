Új bónuszt vezet be a Meki a magyar dolgozóknak

Több mint másfél milliárd forintot fordít idén a bérfejlesztésre a Progress Étteremhálózat Kft. a saját üzemeltetésében lévő McDonald's éttermekben. Decembertől egy új ösztönzőrendszert indítanak el - derül ki a Progress Étteremhálózat közleményéből.

Számos, újonnan alkalmazott bérintézkedéssel biztosítja munkaerőpiaci versenyképességét a Progress Étteremhálózat Kft. Ennek egyik legfrissebb eleme a december 1-től elinduló új ösztönző, az ún. megjelenési bónusz, amivel azokat az éttermi kollégákat ismerik el, akikre megbízhatóan, stabilan lehet számítani, azaz például pontosan kezdik a munkát, illetve minden elvállalt műszakot teljesítenek. Ez az ösztönző a vállalat által üzemeltetett hálózat teljes bértömegét tekintve közel 10 %-os növekedést jelent,

a munkavállalók számára pedig – pozíciótól és étteremtől függően – akár 11 %-os béremelésnek is megfelelhet.

Az ünnepi időszak előtt egyszeri támogatást nyújtanak a munkavállalóiknak, ezért december elején extra juttatást fizetnek mindenkinek. Ez a prémium minden, október 26-án már az étteremláncnál dolgozó kollégának jár, függetlenül attól, hogy mikor lépett be, rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik-e, illetve ugyanúgy megkapják a közreműködő diákok, mint az állandó munkatársak.

A közleményből kiderül, hogy az éttermekben dolgozó vezetők számára az év elején külön ösztönzőprogramot dolgoztak ki, amely az adott étteremre vonatkozó pénzügyi célok túlteljesítését jutalmazza, és egyaránt vonatkozik a műszakvezetőkre, a helyettesekre és az étteremvezetőkre is. E program keretében átlagosan havonta fejenként több mint 100 ezer forintot osztottak ki a célokat elérő vezetőknek, február és augusztus között pedig az összes, erre fordított kiadás – járulékokkal együtt – megközelítette a 130 millió forintot.

Ezt megelőzően az év folyamán a McDonald’s kétszer is végrehajtott általános béremelést. Az év elején, és tavasszal is átlagosan 5-5 %-kal emelték meg az alapbéreket, az összes Progress Étteremhálózat Kft. által üzemeltetett étteremben dolgozó valamennyi munkatársnak. Emellett az éttermi munkatársak számára térítésmentes személyzeti étkezést is biztosítanak munkaidejük alatt.

Címlapkép forrása: Shutterstock