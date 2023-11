Hatalmas felfordulást okoz a mesterséges intelligencia a kiberbiztonság területén

A mesterséges intelligencia fejlődése alapjaiban forgatta fel a kiberbiztonsági területet: a ChatGPT és a deepfake technológia megjelenése jelentősen megkönnyíti a csalók dolgát, de a védekezésben is új lehetőségeket nyújthat – mondta H. Kelly Natalie , a Visa Europe kockázatkezelési alelnöke a Portfolio Banking Technology 2023 konferenciáján. Statisztikailag a kelet-európai régióban van a legkevesebb csalás, ez azonban csak az alacsony bejelentési hajlandóságnak köszönhető.

A szakember egyebek mellett az alábbiakról beszélt a Portfolio konferenciáján:

A Visa az elmúlt 5 évben 10 milliárd dollárt fektetett a kiberbiztonságba, ez az érték körülbelül tízszer annyi, mint amennyit a pénzforgalmi vállalat versenytársai költöttek el erre a célra. A Visa termékeivel és eszközeivel évente 41 milliárdnyi veszteséget spórolnak meg a vállalatok.

Statisztikailag a kelet-európai régióban van a legkevesebb digitális csalás, viszont itt jellemző trend, hogy a sértettek nem jelentik be ezeket az eseteket, így a valós szám jóval nagyobb lehet.

Az elmúlt években rengeteg új szolgáltató jelent meg a pénzügyi piacon, ezek persze új lehetőségeket, viszont új veszélyeket is hordoznak magukban. A csalók ráadásul egyre jobbak a dolgukban: együttműködnek a többi csalóval és folyamatosan új átveréseket fejlesztenek, sokszor a mesterséges intelligencia segítségével.

A mesterséges intelligenciával jelentősen kiszélesedett a csalók repertoárja: már nemcsak szöveggel, hanem hanggal, képekkel, chatbotokkal, videóval is tudnak támadni, valamint kódokat is jóval könnyebben tudnak írni. A darkweben már szolgáltatásként rendelni is lehet csalásokat, úgy, mint egy webáruházban.

A deepfake technológia segítségével teljesen átformálhatunk egy hangfelvételt is kedvünk szerint, így a telefonos átverések is jóval meggyőzőbbek.



Kelly Natalie a jövő pénzügyi veszélyeit és megoldásait is ismertette:

Az ügyfelek változnak: a technológiai fejlődésnek köszönhetően a jövőben jóval többet fognak elvárni az ügyfelek a bankoktól, olyan szolgáltatásokat is, amelyekben a mesterséges intelligencia lehet a pénzintézet segítségére. Ugyanakkor a piaci feltételek is változtak az AI megjelenésével.

A skyboxsecurity tanulmánya 2021-ben 20 ezer új veszélyt fedezett fel, amelyek átlagosan 2,4 millió dollárnyi költséget jelenthetnek a vállalatokat egy-egy támadáskor.

A Visa a vállalatoknak egy olyan szolgáltatáscsomagot nyújt, amely a fizetési folyamat minden szintjén különböző eszközökkel védi az ügyfelet, a kereskedőt és a pénzintézetet is egyaránt.

