Élőszereplős filmet csinálnak a világ egyik legnépszerűbb játékából, ugrik a Nintendo árfolyama

A Nintendo élőszereplős filmet készít a The Legend of Zeldából, remélve, hogy megismétli a Mario film sikerét - jelentette a CNBC . A Nintendo részvényárfolyama 6 százalékot emelkedett a bejelentés után.

A Nintendo szerdán bejelentette, hogy élőszereplős filmadaptációt kíván készíteni az egyik legkedveltebb franchise-ból, a The Legend of Zeldából, megkísérelve megismételni a Mario-filmmel elért sikert.

A film producere lesz Shigeru Miyamoto, a Zelda alkotója és Avi Arad, az Arad Productions elnöke, aki számos sikeres Marvel-filmről ismert. A Nintendo célja, hogy más szórakoztatóipari ágazatokban, például filmekben is hasznosíthassa jól ismert karakterekből álló hatalmas portfólióját, aminek végső célja a saját játékkonzoljának, a Switch eladásainak fellendítése.

A döntés a "The Super Mario Bros. Movie" sikere után született, amely áprilisi megjelenése óta több mint 1 milliárd dollárt hozott a mozipénztáraknál. A film a Universal Studios-szal közösen készült.

A befektetők aggódtak, hogy a Nintendo hatéves Switch konzoljának eladásai elérték a csúcspontot. A Mario-film sikere azonban a konzol- és játékvásárlások növekedéséhez vezetett. Ez a pozitív eredmény is hozzájárult ahhoz, hogy a Nintendo kedden megemelte az egész évre vonatkozó profit- és bevételi előrejelzését.

A közelgő Zelda-filmmel a Nintendo reméli, hogy megismétli ezt a sikert. A vállalat a "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" játékból is szeretne tőkét kovácsolni, amelyből a májusi megjelenése óta több mint 19 millió darabot adtak el.

A befektetők kedvezően fogadták ezt a hírt, amit a Nintendo részvényeinek szerdai 6 százalékos emelkedése is jelez.

A Nintendo szerdán kiadott közleményében a következőket írta:

Azzal, hogy a Nintendo saját maga állítja elő a Nintendo IP (szellemi tulajdon) vizuális tartalmát, új lehetőségeket teremt arra, hogy a Nintendo által felépített szórakoztató világhoz a világ minden tájáról az emberek a dedikált játékkonzolokon kívül más eszközökkel is hozzáférjenek.

A Nintendo megosztja a Zelda-film finanszírozását a Sony Pictures-szel. A film költségvetésének több mint felét a Nintendo fedezi majd, míg a Sony Pictures a mozis forgalmazással foglalkozik. A film rendezője Wes Ball lesz.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images