Mire számíthatunk pénteken a Moltól?

Péntek hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai: az elemzői várakozások alapján bár a tavalyi év azonos időszakának eredményeit a legtöbb soron meg sem közelítette a magyar olajvállalat, az idei második negyedéves számokat azonban túlszárnyalhatták a cégnél. Ez több körülménynek is köszönhető, például a Mol várhatóan már nem számol el akkora különadó befizetéseket, mint a megelőző időszakban tette, de a fundamentumok is nagyot javultak a társaság körül, lehet itt gondolni az emelkedő olajár-környezetre, vagy akár a stabilan magasan alakuló Brent-Ural különbözetre. Lényeg a lényeg: az elemzői konszenzus alapján az idei második negyedév lehetett a mélypont a vállalat profitabilitásában, a nemrég lezárt harmadik negyedév pedig már sokkal magasabb számokat hozhatott a fontos sorokon.

Upstream: emelkedő olajárak és extraadó-hatás

Idén eddig elképesztő bizonytalanság figyelhető meg az olajáraknál, jelentős kilengések mentén alakultak az elmúlt tíz hónapban a nyugati benchmark termékeknek, azaz a Brentnek és az amerikai WTI-nek az árai is. Az általunk vizsgált három hónapos időszakban (július-szeptember) azonban egyértelműen emelkedő olajárakról beszélhettünk, az áremelkedést elsősorban az izraeli-palesztin háború kirobbanása fűtötte. A Brent átlagára a második negyedéves 77,8 dolláros hordónkénti szintről 85,9 dolláros szintre ugrott, ezzel megtörve a négy negyedévig tartó csökkenő tendenciát.

A Mol az elmúlt években jellemzően forintban tette közzé a negyedéves számait, az elemzői várakozásokat is forintban kaptuk meg, a 2022-es harmadik negyedév viszont fontos változást hozott, hiszen az olajcég már csak dollárban tette közzé az elemzői konszenzust és a cég negyedéves számai is dollárban érkeztek. Ez vélhetően ezúttal is így lesz, a szakértők várakozásai most is dollárban kifejezve jelentek meg.

Valamelyest visszavethette a Mol kutatás-termelés üzletágának (upstream) az eredményét a termelés csökkenése - az Erste elemzője, Pletser Tamás számításai szerint a nemrég lezárt negyedévben napi 89 ezer hordóegyenértékes volt a társaság kitermelése, ami alacsonyabb az előző negyedév 91,6 ezer hordóegyenértékesénél. Ezt a kisebb termeléscsökkenést azonban több, mint kompenzálhatta a magas olajár-környezet és az a tény, hogy a cég a harmadik negyedévben