Még mindig hozzájut az olcsó orosz olajhoz a Mol, ismét nagyot robbanthat a magyar olajcég

Péntek hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai, az elemzői várakozások alapján újra kiemelkedő eredményt érhetett el a vállalat, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a termékárak továbbra is magasan állnak, és a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz. Az Upstream és a Downstream szegmens is kiemelkedő eredményt érhetett el, ezzel magyarázható, hogy a Mol minden idők második legjobb eredményét szállíthatta a negyedévben. Fontos változás, hogy míg korábban forintban, most dollárban érkezett az elemzői konszenzus, és úgy tudjuk, hogy a Mol a negyedéves számait is dollárban teszi majd közzé.

Bivalyerős Upstream Egyre inkább biztosítottnak tűnik az idei télre a kontinens energiaellátása, ennek köszönhetően az elmúlt hetek-hónapok már a csökkenő energiaárakról, többek között az olajárak csökkenéséről szóltak és szólnak, annak ellenére van jelenleg 90 dollár alatt az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára, hogy egy rég nem látott mértékű termeléscsökkentésről határoztak az olajhatalmak vezetői szűk egy hónapja. A második negyedévben még kiemelkedően magas volt az olajár és voltak időszakok, amikor 120 dollár felett állt a Brent jegyzése, a harmadik negyedévben azonban számításaink szerint az átlagos olajár már két számjegyű volt és 98 dollár közelében alakult - fontos azonban kiemelni, hogy ez még így is 33 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, ezzel pedig a Molnál az átlagos realizált szénhidrogénár is tovább emelkedhetett a negyedévben. A Mol az elmúlt években jellemzően forintban tette közzé a negyedéves számait, az elemzői várakozásokat is forintban kaptuk meg, a mostani negyedév viszont fontos változást hozott, hiszen az olajcég már csak dollárban tette közzé az elemzői konszenzust és úgy tudjuk, hogy a cég negyedéves számai péntek hajnalban szintén dollárban érkeznek majd. A kontinuitás fenntartása miatt mi még forintban is közzé tesszük a cég számait, itt jobb híján az MNB által közzétett devizaadatokat használtuk és az időszaki átlagos USD/HUF árfolyammal számoltunk. Fontos tehát kiemelni, hogy a forintos értékek vélhetően nem pontosak, azok a saját számításaink, arra szolgálnak, hogy perspektívába helyezzék a dollárban megadott értékeket. Az év/év alapú növekedés szempontjából nagyon nem mindegy, hogy melyik értékeket nézzük, hiszen a forint gyengülése miatt a hazai fizetőeszközben kifejezett értékek jóval nagyobb növekedést mutatnak, mint a dollárban kimutatottak. A továbbra is relatíve magas olajárnak ismét meg lett az eredménye a Molnál: az elemzők az Upstream szegmensben kimondottan magas, 566 millió dolláros EBITDA-ra számítanak, ami 74 százalékkal magasabb, mint a tavalyi második negyedévben. (A Mol megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.) Ezen a ponton válik érdekessé a devizakérdés, a korábban megszokott, forintban történő számítás alapján ugyanis a harmadik negyedévben soha nem látott EBITDA jöhet a vállalatnál az Upstream szegmensben. számításaink szerint 227 milliárd forintos EBITDA-t érhetett el a vállalat, ami 132 százalékkal magasabb, mint a tavalyi második negyedévben. Kiemelkedő Downstream-eredmény A Mol egy ideje már nem teszi közzé az arra vonatkozó adatokat, hogy hogyan alakul a finomítói árrése, de az mindenképp elmondható, hogy a magyar vállalat továbbra is hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz, ez pedig kiemelkedő marzsokat eredményez. A Brent-Ural spread alakulása alapján nyugodtan feltételezhetjük, hogy a második után a harmadik negyedévben is magas volt a Mol finomítói árrése, bár a spread a korábbi 30 dollár feletti szintről valamelyest összeszűkült és 23-24 dollár között alakult a harmadik negyedév második felére, azaz ennyivel volt olcsóbb az orosz olaj, mint a Brent. A második negyedévi állapothoz képest beszűkült marzs markánsan meglátszhat a Downstream szegmens eredményén a várakozások szerint, dollárban kifejezve a szegmens EBITDA-ja 580 millió dollár lehetett a harmadik negyedévben, ez 33 százalékkal magasabb, mint egy éve. Forintban nézve itt is elmondható, hogy a hazai fizetőeszközben kifejezett érték jóval nagyobb növekedést mutat, az év/év alapú bővülés 77 százalékos lehetett, a szegmens EBITDA-ja számításunk szerint 232 milliárd forint környékén alakulhatott. Fogyasztói szolgáltatások - Hatnak az árkorlátozások A szegmens eredménye sokkal kedvezőbben alakulhatott ahhoz képest, mint amit az előző negyedévekben láthattunk, a közel 78 millió dollár azonban így is 63 százalékkal alacsonyabb, mint egy éve, vélhetően most is az üzemanyagárak több országban bevezetett szabályozása hatott negatívan, emiatt az üzemanyag árrés csoportszinten csökkent. Forintban kifejezve valamivel kisebb mértékű lehetett a szegmens eredményének csökkenése, 51 százalékkal 31 milliárd forintra eshetett a negyedévben az EBITDA. Kiemelkedő csoportszintű eredmény A csoportszintű EBITDA mindkét számítás alapján (azaz dollárban és forintban nézve is) a második negyedévben érhette el a csúcsot, a nemrég zárult három hónapban már csökkenésre számítanak az elemzők; igaz, a tavalyi év harmadik negyedévéhez képest így is jelentős lehet a növekmény, dollárban nézve 25 százalékos lehet a plusz (1,19 milliárd dollár), míg forintban 67 százalékot is ugorhatott a mutató a konszenzusos becslések alapján, 477 milliárd forintra. A Mol profitja szintén kiemelkedő, 580,6 millió dollár lehetett a negyedévben, ez azonban közel 16 százalékkal alacsonyabb érték, mint az előző negyedév teljesítménye, míg forintban kifejezve a különbség "mindössze" 6,8 százalék. Év/év alapon továbbra is jelentős emelkedésről számolhat be a vállalat mindkét szemlélet alapján, dollárban kifejezve 46,2 százalékos lehet a növekmény a 2021-es harmadik negyedévhez képest, míg forintban nézve közel duplázni tudott a Mol az előrejelzések szerint. 