Mutatjuk a válaszokat a világ legégetőbb kérdéseire - Véget ért a Portfolio Gen Z Fest/Green

Litkai Gergely, humorista, a Dumaszínház produkciós vezetője előadásában arról beszélt, hogy sokszor nem vesszük észre azt, hogy mennyire kényelmes világban élünk. Ezután kérdésekkel próbálta meg rávezetni a közönséget a világ legégetőbb kérdéseire.

Egy közönségnek feltett kérdésből kiderült: a Gen Z Fest – Green résztvevőinek többsége környezettudatosnak gondolja magát.

Változtatni nehéz: de egyéni felelősségünk is, hogyan alakul a jövő. Bár apró lépéseket is lehet tenni a környezet érdekében, a humorista szerint elengedhetetlen nagy döntések meghozatala is.