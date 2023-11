Hatalmas dobásra készül a MediaMarkt, csatlakoznak a BNPL-őrülethez

Egyedülálló megállapodás született a magyar „Buy Now, Pay Later” (Vásárolj most, fizess később) piacon: a MediaMarkt a Pastpay segítségével lehetővé tette az áruháztól vásárló cégek számára, hogy a termékek megrendelése után 30, 60 vagy akár 90 nappal késleltessék a fizetést. A témával kapcsolatban exkluzív interjút adott a Portfolio-nak Boros Ferenc, a MediaMarkt B2B üzletágának vezetője, valamint Réti Bálint, a PastPay.com operatív igazgatója.

A Buy Now Pay Later (vásárolj most, fizess később) egy olyan innovatív fizetési és hitelezési megoldás, amely megkönnyíti egy adott árucikk vagy szolgáltatás kifizetését. Bár e tevékenységnek nincs pontos definíciója, nagyjából mindegyik egy logika mentén működik: a vásárló nem azonnal, hanem később, meghatározott időszakokban, részletekben vagy akár egy összegben fizet a termékért. A PastPay.com vállalkozások között, azaz B2B módon biztosít halasztott fizetési lehetőséget a cégeknek.

Réti Bálint és Boros Ferenc közös bejelentése szerint

a MediaMarkt egy pilot projekt keretében két áruházi és egy online csapattal elindította a BNPL-szolgáltatását,

azaz a MediaMarkt vállalati ügyfelei online és offline is élvezhetik majd az innovatív fizetési megoldást. Ennek segítségével ugyanis 30, 60, de akár 90 napra is el tudják tolni a termék kifizetését.

„A MediaMartkban 2015 óta működik a B2B üzletág, amivel leginkább a KKV-szektor szereplőit, a mikrovállalatokat és az egyéni vállalkozói szegmenst szeretnénk kiszolgálni. Azt látjuk, hogy manapság a cégek már nem egy-egy terméket, hanem egy kész megoldást szeretnének kézhez kapni, amelyek segíteni tudnak a logisztikai vagy pénzügyi problémáikon. A szolgáltatás igénylése egy nagyon egyszerű folyamat: az ügyfeleinket gyakorlatilag egy pár perces credit checking segítségével tudjuk elbírálni, hogy alkalmasak-e a BNPL-termék igénybevételére” – nyilatkozta Boros Ferenc, a MediaMarkt B2B üzletágának vezetője.

„A mi oldalunkról ez az együttműködés azért rezonált jól, mert a meglévő pénzügyi és informatikai megoldásunk innovációra nyitott partnereket keres. Az ügyfelek már konkrét problémákkal érkeznek az áruházakhoz, ezért már nem elég, ha egy terméket olcsóbban tudunk kínálni. A magyar piacon jelenleg hatalmas szükség van az ilyen lehetőségekre, de mégsem várható el, hogy egy áruház hatalmas kockázatokat vállalva a saját terhére finanszírozzon. A közös szándékunk az, hogy ez a partnerség az ügyfelek elégedettsége érdekében egy mindenki számára előnyös együttműködés legyen.” – mondta Réti Bálint, a PastPay.com operatív igazgatója.

A két vezető azt is elárulta, hogy nem egy-egy vásárlásban gondolkodnak, hanem azt szeretnék, hogy visszatérő ügyfeleik legyenek, akik tudják, hogy mindig rendelkezésükre áll a BNPL, mint finanszírozási lehetőség. A B2B BNPL a következő hetekben válik majd elérhetővé a MediaMarktnál, év végéig tesztüzemmódban, majd januártól teljes erőbedobással várják az ügyfeleket.

Címlapkép forrása: Getty Images