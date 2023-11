Itt az újabb együttműködési megállapodás a kormánnyal: a fuvarozókkal állapodott meg Nagy Márton

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium együttműködési megállapodást kötött ma a fuvarozói ágazat két jelentős képviselőjével, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével, valamint a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületével.

A nyilatkozatot Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Füle László a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének elnöke, valamint Barna Zsolt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke írta alá. A két szervezet összességében 57 ezer haszongépjárművet üzemeltető és 7300 magyar közúti személyszállító- és árufuvarozót tömörít – olvasható a GFM közleményében.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a megállapodás célja, hogy tovább erősítse a hazai logisztikai és közúti fuvarozói ágazatot, különös tekintettel annak nemzetgazdaságban betöltött szerepére. Jelenleg közel 2500 vállalat tevékenykedik ezen a területen, miközben a foglalkoztatottak száma több mint 280 ezer fő. A logisztikai szektor a gazdasági növekedés és a gazdasági vérkeringés alapja - közölte.

A tárcavezető kiemelte, kormány célja a logisztikai ágazat teljesítményének jelentős megemelése: az ágazat jelenleg a bruttó hazai hozzáadott érték 5 százalékát teszi ki, ezt az értéket a kormányzat 2030-ra 10 százalékra kívánja emelni. Ez a mindennapokra lefordítva azt jelenti, hogy több árut kell majd elszállítania a logisztikai ágazatnak.

A fuvarozó szakmai szervezetekkel közösen korábban kidolgozásra került a logisztikai szektor megerősítését célzó versenyképességi csomag, valamint a minisztérium javaslatára a kormány arról is döntött, hogy az adómentesen adható napidíjat belföldi kiküldetés esetén 3 ezer forintról 9 ezerre, míg külföldi kiküldetés esetén 60 euróról 85-re emeli. A ma aláírt együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a kormány gondoskodik a gázolaj jövedéki adótartalmából visszaigényelhető összeg 10 forintra növeléséről, valamint arról is, hogy bevezetésre kerüljön a minimális szolgáltatási díj, amely három altípussal jöhet létre, az alábbiak szerint:

a minimális szolgáltatási alapdíj, amely a megtett úttal járó útdíj háromszorosa;

a rakodási és raklap válogatási díj, amelynek minimum összege bruttó 10795 Forint, vagyis nettó 8500 Ft;

valamint az állásidőre járó állásdíj, amely legalább bruttó 8636 Forintban, vagyis nettó 6800 Ft.

Emellett a megállapodás rögzíti az áru továbbításában résztvevő alvállalkozók számának maximalizálását, miszerint a feladó által megbízott fuvarozó a teljesítéshez további egy alvállalkozót vehet igénybe. A kormány várakozása szerint ezek az intézkedések jelentősen növelik az ágazat versenyképességét.

Nagy Márton hozzátette, hogy a fuvarozók is komoly vállalásokat tettek: vállalták, hogy gépjárműveikbe lehetőség szerint a hazánk területén található töltőállomásokból vételeznek üzemanyagot. A két szervezet tagjai esetében jelenleg 190 millió liter üzemanyagot tesz ki az itthon tankolt mennyiség. A felek arra tettek vállalást, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez további 50 millió literrel emelkedjen 2024-ben. Emellett ösztönzik, hogy a fuvarozók csökkentsék a járműflottáik átlagéletkorát, ezzel is segítve a kormányzat klímapolitikai céljainak elérését, és felhívják tagjaik figyelmét a technológiai fejlesztések pozitív hatásaira, ezen belül azoknak a járműpark korszerűsítésen keresztül a működési költségekre gyakorolt hatásaira.

A felek megállapodtak abban is, hogy további erőfeszítéseket tesznek a hazai fuvarozók térnyerésének elősegítése érdekében, és folytatják a hazai jogszabályok, fuvarozókat érintő intézkedések vizsgálatát, annak érdekében, hogy európai összehasonlításban is versenyképes környezetben végezhessék az ipar és a kereskedelem zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen munkájukat. Így az egyeztetések a jövőben is folyamatosak maradnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mónus Márton