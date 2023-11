Meghamisították a Bardot, a Google AI chatbotját, most perli őket a techcég

A Google a pert Kalifornia északi körzetében nyújtotta be, és azt állítja, hogy ezek a csalók közösségi médiaprofilokat hoztak létre a Bard hamisított változatának népszerűsítésére. Amikor a gyanútlan felhasználók letöltötték ezt a fájlt, az rosszindulatú szoftvereket telepített a készülékükre, és így a csalók hozzáférhettek a közösségi média fiókjaikhoz.

A csalók személyazonossága továbbra is ismeretlen a Google előtt. Olyan Facebook-profilok alatt működtek, mint a "Google AI", "AIGoogle", "AiGoogle", "AIGoogle.Plus", "AIGoogle Bard FB" és "AIGoogleBard". Kiberbiztonsági körökben gyakori, hogy azonosítatlan személyeket perelnek be azzal a szándékkal, hogy a panaszt frissítik az alperesek nevével, amint a nyomozás során kiderül, hogy kik azok.

Hétfőn a Google egy másik pert is indított csalók ellen, akik állítólag számos Google-fiókot hoztak létre, és azokat arra használták, hogy több ezer hamis szerzői jogi igényt nyújtsanak be rivális vállalatok ellen. A szintén Kalifornia északi körzetében benyújtott kereset szerint két személy legalább 65 Google-fiókot hozott létre, és több ezer hamis szerzői jogi jogsértési bejelentést nyújtott be több mint 117 000 weboldal ellen.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images