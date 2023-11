Munkaszüneti nap december 24-én? Máris döntés született a parlamentben

Ötödik alkalommal szavazta le a Fidesz azt a javaslatot, amely munkaszüneti nappá nyilvánítaná szenteste napját, azaz december 24-ét - számolt be róla az index.hu.

A portál tudósítása szerint a december 24-ei munkaszüneti napról szóló javaslatot Balassa Péter jobbikos képviselő nyújtotta be. A korábbiakhoz hasonlóan ez a javaslat is elvérzett a vállalkozásfejlesztési bizottságban.

A boltzárral kapcsolatos viták azután lángoltak fel ismét, hogy a Lidl nemrég bejelentette, hogy az összes üzlete zárva tart 24-én, de cserébe 23-án hosszabb lesz a nyitvatartás.

A döntés 8500 dolgozót érint - írja közleményében a vállalat.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete is üdvözölte ezt a kezdeményezést, mivel már többször is lépéseket tettek ebbe az irányba ők is, eddig sikertelenül. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a párbeszédet helyesli, egy esetleges adminisztratív szigorítást viszont elutasítana. Úgy vélik, hogy a zárva tartás gyengítené a gazdaságot.

Címlapkép forrása: Laszlo Szirtesi/Getty Images