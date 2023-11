Elárulta az IEA, mire lehet számítani az olajpiacokon

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése szerint a globális olajpiac nem lesz olyan szűkös ebben a negyedévben, mint korábban várták. Ez annak köszönhető, hogy a kínálat növekedése meghaladja a felfelé módosított keresleti előrejelzést.

Az IEA megemelte a világ idei üzemanyag-fogyasztására vonatkozó előrejelzését, főként az erős kínai kereslet miatt. Annak ellenére azonban, hogy a negyedik negyedévre piaci deficitet prognosztizált, ez várhatóan mintegy 30 százalékkal kisebb lesz az eredetileg tervezettnél.

A párizsi székhelyű ügynökség legutóbbi havi jelentése szerint a globális olajkereslet továbbra is meghaladja a várakozásokat. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a világ olajkínálatának növekedése is meghaladja a várakozásokat, mivel az USA és Brazília termelésnövekedése felülmúlja az előrejelzéseket.

A kevésbé feszes piacra vonatkozó előrejelzés összhangban van az árak közelmúltban látott csökkenésével. Múlt héten rövid időre 80 dollár alá csökkentek a Brent ára. Ez részben annak volt betudható, hogy enyhültek az azzal kapcsolatos várakozások, hogy a közel-keleti konfliktus miatt zavarok alakulhatnak ki az olajpiacon, ami inflációs kockázatokat hordoz magában. Emellett Kína gazdasági kilátásai is borúsabbá váltak, ami gyengébb keresletet feltételez.

Az IEA szerint a világ olajkereslete idén napi 2,4 millió hordóval nő - ez valamivel magasabb a múlt havi előrejelzésnél -, és így rekordszintű, napi 102 millió hordós éves átlagot fog elérni.

Ezek ellenére az olajpiacok továbbra is feszesek, mivel a globális készletek az elmúlt negyedévben jelentősen, napi mintegy 1,5 millió hordóval csökkentek. A negyedik negyedévre vonatkozóan azonban a kereslet növekedése csak fele a nem OPEC-kínálatból származó napi 400 000 hordós növekedésnek.

Ezáltal a keletkező deficit kevesebb mint napi 1 millió hordóra csökken.

Ez a hiány kevesebb, mint egyharmada annak, amit a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) a hét elején prognosztizált. A szervezet csökkentette a saját termelését, hogy megpróbálja az olajárakat támogatni és növelni a tagok bevételeit.

A csoportot vezető Szaúd-Arábia napi 1 millió hordóval csökkentette kitermelését. Több elemző szerint ez a visszafogás jövőre is folytatódni fog, amit esetleg az OPEC+ szövetség november 26-i ülésén jelenthetnek be. Rijád a nyersolaj árának közelmúltbeli csökkenését spekulatív taktikának tulajdonítja.

Az IEA előrejelzése szerint a globális olajpiacokon 2024 első félévében ismét kínálati többlet alakul ki, mivel a kereslet növekedése 60 százalékkal lelassul. A fogyasztás jövőre várhatóan mindössze napi 930 000 hordóval nő majd, mivel a járvány utáni fellendülés alábbhagy, és az energiafelhasználás hatékonyabbá válik. Ez kevesebb, mint a fele az OPEC által prognosztizált fogyasztásnövekedésnek.

Címlapkép forrása: Anindito Mukherjee/Bloomberg via Getty Images