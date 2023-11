Reagáltak a tőzsdék a meglepő amerikai adatra, esett az olaj

Portfolio 2023. november 16. 22:05

Ma reggel estek az ázsiai tőzsdék, Európában ezt követően vegyes mozgásokat láthattunk a vezető részvényindexeknél, míg az elmúlt napok jelentős emelkedését követően Amerikában egy kisebb negatív irányú korrekcióval indult a nap a piacokon. A napot végül felemásan zárták a tengerentúli indexek.



A keddi kedvezőbb inflációs számok után a piaci szereplők a szokásosnál is érzékenyebbek az Amerikából érkező adatokra, így a munkanélküliségi számok is a vártnál nagyobb mozgásokat okoztak a tőzsdéken, ugyanis a munkanélküliségi segélyben tartósan részesülők száma csaknem két éve a legmagasabb szintre, 1,87 millióra főre emelkedett azt követően, hogy a november 11-én véget ért héten a vártnál nagyobb mértékben, 231 ezer fővel nőtt az új segélykérelmek száma.



Az adatok közzétételét követően ismét erőteljesen gyengülni kezdett a dollár, hiszen ez annak a jele, hogy a Fed kamatemelései valóban elkezdték hűteni a gazdaságot, vagyis vélhetően nem lesz további kamatemelés, sőt, a vágással kapcsolatos várakozások is erősödnek.