Történelmi lépésre készül az Apple, ez az androidosokat is érinti

A vállalat több mint egy éven keresztül harcolt az RCS néven ismert szabvány bevezetése ellen, pedig a Google és mások is sürgették az Apple-t a technológia elfogadására. Az RCS (Rich Communication Services) a GSM Association által támogatott, a szabványos SMS-hez és MMS-hez képest továbbfejlesztett szöveges üzenetküldés.

A technológia lehetővé teszi, hogy több szöveges funkciót osszanak meg a különböző platformokon lévő telefonokon. Az Apple-felhasználók például nem csak a mobilhálózatokon, hanem Wi-Fi-n keresztül is tudnak majd SMS-t küldeni az Android-felhasználóknak. Emellett nagyobb videó- és fotófájlokat is küldhetnek, könnyebben lehet csoportos csevegéseket kezdeményezni, és láthatóvá válik az is, hogy az üzeneteket megkapták és elolvasták-e. Sőt, az üzeneteket is titkosítja a szabvány.

Az Apple mindeddig vehemensen védelmezte iMessage rendszerét, amely számos ilyen funkciót megőrzött a készülékei - az iPhone, az Apple Watch, a Mac és az iPad - felhasználói számára. Most azonban beadta a derekát a vállalat.

Az Apple közleménye szerint "ez az iMessage mellett fog működni, amely továbbra is a legjobb és legbiztonságosabb üzenetküldési élményt nyújtja az Apple-felhasználók számára". Ma az iPhone-felhasználók onnan tudják, hogy egy másik iPhone-ossal SMS-ezgetnek, hogy a csevegőbuborékok kék színűek, míg az androidos kontaktok a régebbi zöld stílusban vannak feltüntetve. Azt még nem tudni, hogy ez a formátum megváltozik-e, amikor az Apple átveszi az RCS-t.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON