Tőzsdére viszi a Renault az elektromos autós cégét

Jövő tavasszal tőzsdére viheti a Renault az elektromos autó gyártó cégét, az Ampere nevű vállalattól a francia cég azt várja, hogy bevételei 2025-ig több mint háromszorosára emelkednek, írja a Reuters.

A Renault arra számít, hogy elektromos autó gyártó részlegének, az Amperének a bevétele több mint háromszorosára, 10 milliárd euróra emelkedik 2025-ig. Az autógyártó további pénzügyi célokat is kitűzött az Ampere számára, többek között azt, hogy 2031-re 25 milliárd eurós bevételt érjen el, és 2025-re már nullszaldós legyen, 2030-tól pedig legalább 10 százalék legyen az operatív marzs.

A jövő tavaszra tervezett tőzsdei bevezetés (IPO) azonban kihívásokba ütközött a lassú EV-kereslet, az ingadozó piacok és a kínai verseny fokozódása miatt. A múlt hónapban az üzlethez közel álló források arról tájékoztatták a Reuters-t, hogy Luca de Meo vezérigazgató 8 és 10 milliárd euró közötti értékelési elvárásai túlságosan optimisták lehetnek.

Az akadályok ellenére de Meo szerdán megerősítette, hogy a Renault elegendő pénzeszközzel rendelkezik ahhoz, hogy az Ampere növekedését a tőzsdei bevezetés nélkül is előmozdítsa. Hangsúlyozta azonban, hogy a tőzsdei bevezetés továbbra is az általuk preferált választás marad, mivel ez gyorsabb fejlődést és korábbi osztalékfizetést tenne lehetővé. Azt is kijelentette, hogy ha az értékelés túl alacsony lesz, megfontolják a tőzsdei bevezetéstől való elállást.

