Súlyos, ami a Covid-oltásoknál zajlik, a Pfizer-vakcina és a Moderna-vakcina gyártói érintettek

Zuhannak a koronavírus-vakcinák értékesítései világszerte, a legújabb Pfizer-vakcina és Moderna-vakcina sem kelendő már, az oltakozási hajlandóság mélyponton van. Ez rossz hír a vakcinagyártók befektetőinek, a bevételekkel együtt ugyanis a részvényárfolyamok is esnek, a Pfizer papírjai például már a koronavírus-járvány előtti szinten állnak. De a folyamatnak lehet pozitív hozadéka, az erőforrások ugyanis az új fejlesztések felé fordulhatnak, az mRNS-technológiával pedig a Covid-vakcina csak az első lehetett a sorban. Ígéretesek a rák elleni vakcinák, de a legújabb innovációk között van a génterápia, és az elhízás elleni gyógyszerek is - írja a The Wall Street Journal.

Két évvel ezelőtt ilyenkor nagyban tombolt a koronavírus-járvány a világban, felbukkant egy új, aggasztó variáns, ami az omikron nevet kapta, és a járványügyi szakemberek a Covid-vakcinák frissítését szorgalmazták, mert a korábbi oltások már nem biztosítottak megfelelő védettséget. Ez a vakcinagyártók részvényárfolyamát felfelé hajtotta, olyannyira, hogy 2021. november végére a Pfizer piaci kapitalizációja felülmúlta a 300 milliárd dollárt, ami 50 százalékkal magasabb a járvány előtti szintnél, a kis biotechnológiai cég, a Moderna pedig több mint 15-szörözte részvényei árfolyamát ugyanezen időszakban.

A Pfizer árfolyamának alakulása

A Pfizer volt az első gyógyszergyártó vállalat, amely 100 milliárd dollárt meghaladó éves bevételt ért el, és ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy Covid-vakcináit és antivirális készítményeit vásárolták a kormányok világszerte a járvány közepette.

Most azonban, hogy a világjárványnak vége, a koronavírus-vakcinák és a kezelésükre alkalmazott terápiás készítmények értékesítései összezuhantak.

Az oltakozási hajlandóság rendkívül nagyon alacsony, a felnőtt lakosság mindössze 14 százaléka kapta meg a legújabb Covid-oltást az Egyesült Államokban. A Pfizer nemrég 5,5 milliárd dolláros leírást könyvelt el a koronavírushoz kapcsolódó termékein, amit azzal indokolt, hogy a vártnál gyengébb a kereslet. A vállalat harmadik negyedéves bevételei több mint 40 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, ami szintén a vakcina számlájára írható. Erre válaszul a Pfizer elbocsátásokba kezdett, több száz dolgozójától válik meg.

Az eredmények csökkenése közepette a Pfizer részvényinek árfolyama jelenleg már alacsonyabban áll, mint a járvány kitörésekor, a Moderna pedig mintegy 100 milliárd dollárt veszített piaci kapitalizációjából az elmúlt két évben, ahogy a bevételek visszaesésével a nyeresége is nyomás alá került. A légúti betegségek elleni vakcinafejlesztések sem haladnak a legjobban a Modernánál, szeptemberben leállították a kombinált koronavírus-influenza vakcina, valamint a humán metapneumovírus és parainfluenza elleni védőoltások fejlesztését.

A Moderna árfolyamának alakulása

A koronavírus-vakcinák keresletének zuhanása kevéssé meglepő és nem is feltétlenül rossz hír, ugyanis az erőforrások más gyógyszeripari kutatások és fejlesztések felé fordulhatnak – írja véleménycikkében a The Wall Street Journal.

Az oltóanyagok ellaposították a járványgörbét, de hasznot húztak belőle a politikusok is, akik feloldhatták a lezárásokat és eltörölhették a maszkhordási kötelezettséget. Viszont az oltások kötelező tételével és az oltás mellett szóló marketingkampányokkal negatív hatást is kiváltottak, ugyanis a közvélemény bizalmatlanabbá és cinikussabbá vált a gyógyszergyártókkal szemben, pont egy olyan korszakban, amikor az innováció fénysebességgel halad előre a szektorban. A The Wall Street Journal újságírója sérelmezi azt is, hogy bár a koleszterincsökkentők és a cukorbetegség elleni gyógyszerek megelőzhetik a szívrohamokat és a súlyos szövődményeket, amelyek jelenleg népbetegségnek számítanak, mégsem indít az amerikai kormány reklámkampányokat, amely a Lipitor vagy az Ozempic használatára buzdítaná a lakosságot.

A koronavírus-vakcinák csak az elsők voltak az mRNS-technológiát alkalmazó kezelések sorában, a technológia ígéretes a daganatos és más krónikus megbetegedések kezelésére is. A The Wall Street Journal cikke a legújabb fejlesztésekre példaként említi a génterápiákat, amelyek élethosszig tartó örökletes betegségeket gyógyíthatnak egyszeri kezelésekkel. Az amerikai gyógyszerhatóság például jövő hónapban két olyan terápiát hagyhat jóvá, ami sarlósejtes betegséget fordíthat vissza, ez a betegség mintegy 100 ezer amerikait érint. A Pfizer közben olyan génterápián dolgozik, amely a vérzékenységben szenvedők szervezetében a véralvadást segítené, a Moderna pedig melanóma elleni vakcinát fejleszt az amerikai Merck gyógyszergyártóval közösen, amely az immunrendszert képezné ki a daganatos sejtek felkutatására és elpusztítására. Eddig eredményesnek tűnik a fejlesztés, tavalyi klinikai vizsgálatok alapján a vakcina 44 százalékkal csökkentette a halálozást vagy a betegség kiújulását ennél a ráktípusnál. A BioNTech a Genentech-kel együttműködve a hasnyálmirigyrákra fejleszt vakcinát, amely az első teszteken 50 százalékkal csökkentette a visszaesés esélyét.

Ne feledkezzünk meg a tőzsde legutóbbi kedvenceiről, az elhízás elleni gyógyszerekről sem, amelyben most élen jár az Eli Lilly és a Novo Nordisk, de a koronavírus-vakcina fejlesztők közül a Pfizer és az AstraZeneca is beszállt a versenyfutásba. A piac óriási, hiszen az amerikaiak 70 százaléka számít jelenleg elhízottnak, a súlycsökkentéssel együtt pedig a páciensek egészségügyi állapota is javulhat. Az évek óta folyó tesztek bizonyítják, hogy csökken a stroke, a szívinfarktus és más kardiovaszkuláris halálesetek száma a gyógyszerrel fogyók személyeknél, a Novo Nordisk által piacra dobott Wegovy nevű gyógyszer például mintegy 1 százalékkal csökkentette a halálozást a klinikai vizsgálatok szerint. Az eredményeket látva a befektetők ráugrottak a sztorira, a Novo Nordisk és az Eli Lilly piaci kapitalizációja együttesen már eléri a 900 milliárd dollárt. De kérdéses, hogy meddig tart ki a részvénypiaci eufória, az erős piaci verseny ugyanis előbb-utóbb erodálhatja a profitokat a gyors növekedési potenciállal kecsegtető üzletágban.

A Novo Nordisk árfolyamának alakulása

Címlapkép forrása: Los Angeles Times via Getty Images