Bűnösnek vallja magát, és lemond a világ legnagyobb kritpotőzsdéjének vezére

Bírósági dokumentumok szerint Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója az amerikai Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodás részeként bűnösnek vallja magát a büntetőjogi vádakban, és lemond a pozíciójáról. Zhao-t 50 millió dolláros pénzbírsággal sújthatják.

Ez a vádalku lezárja a világ legnagyobb kriptotőzsdéje ellen folytatott, több éve tartó nyomozást.

Zhao-t másokkal együtt a banktitok törvény megsértésével vádolják, mivel nem hozott létre hatékony pénzmosás elleni programot, és megszegte az amerikai gazdasági szankciókat - áll az Igazságügyi Minisztérium közleményében. Három büntetőjogi vádat hoztak nyilvánosságra az ügyben: engedély nélküli pénzátutalási tevékenység működtetése, a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatalomról szóló törvény megsértése és összeesküvés.

A vádalku értelmében Zhao beismeri, hogy megsértette a banktitoktartási törvényt.

A vádak azután merültek fel, hogy az év elején az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) és a határidős árutőzsdei kereskedési bizottság (CFTC) polgári pereket indított. A Binance-nál komoly ellenőrzés kezdődött, mivel a különböző joghatóságok tisztviselői aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy agresszív módon, megfelelő engedély nélkül működik bizonyos piacokon, és állítólag illegális tevékenységekben, például pénzmosásban és értékpapírcsalásban is közreműködik. Júniusban a SEC átfogó pert indított a Binance ellen, azt állítva, hogy illegális értékpapírtőzsdét működtet és rosszul kezeli az ügyfelek pénzeszközeit. Hasonló vádakkal illették a rivális tőzsdéket, a Coinbase-t és a Kraken-t is. 2021-ben az Egyesült Királyság pénzügyi hatósága megtiltotta a Binance brit egységének működését az országban, mivel az nem felelt meg a szabályozási követelményeknek. A CFTC azt is állította, hogy a Binance, Zhao és Samuel Lim korábbi vezető illegális tőzsdét működtetett, és megsértette az árutőzsdei törvényt.

A Binance-t 2017-ben alapította a kínai származású vállalkozó, Changpeng Zhao. Agresszív növekedési stratégiájának köszönhetően gyorsan a kriptovilág meghatározó szereplőjévé vált.

