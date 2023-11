Terjeszkedik a Klarna, újabb áruházban fizethetünk vele Magyarországon

A Klarna BNPL-társaság október 17-én indult el a magyar piacon, az induló partnerek mellett egy újabb ismert webshopban, az About Younál is elérhető lett a részletfizetéses megoldás.

A vásárlók számára díjmentes részletfizetési lehetőséget nyújtó szolgáltató, a Klarna október 17-én lépett be a magyar piacra, az indulás óta az Orsay, a Puma, a Footshop a Zoot és a Joom webáruházaiban vált elérhetővé a "vásárolj most, fizess később" szolgáltatás.

A társaság most bejelentette, hogy az About You online divatáruház felületén is elérhetővé vált a Klarna részletfizetéses opciója. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók a megrendelt áruk kifizetését 3 kamatmentes részletre oszthatják, amelyek közül az elsőt a vásárláskor, a következő kettőt pedig 30 naponként automatikusan terhelik egy betéti, hitel- vagy prepaid kártyára.

A hazai BNLP-piacról ebben a cikkünkben írtunk, a Klarna piacra lépése apropóján az alapító-vezérrel, Sebastian Siemiatkowskival készített interjúnkat itt olvashatod el.

Címlapkép forrása: Getty Images