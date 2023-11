Mérsékelt emelkedéssel készültek az amerikai részvényindexek az ünnepre

Tovább dübörög a mesterséges intelligencia őrület a tőzsdéken, az pedig már most nyilvánvaló, hogy az AI-forradalom legnagyobb nyertese a chipgyártók közül az Nvidia. A vállalat a harmadik negyedévben is mondhatni simán megfelelt a toronymagas elvárásoknak, ami a részvényárfolyamban is tükröződik. Olcsó vagy drága az Nvidia? Hogyan vélekednek az elemzők? Van élet az Nvidián túl is? Mibe fektessenek azok, akik lemaradtak az idei raliról? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.