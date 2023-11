UBM: új fiúk vagyunk még az utcában, célunk a tőzsdei jelenlét megerősítése

Erősítene a tőzsdén az UBM, a tőzsdén jegyzett agrárcég célja, hogy 1,8 millió részvény értékesítésével szélesebb kör számára is lehetőséget biztosítson arra, hogy részesedjen a hazai mezőgazdaság hosszú távú sikereiből, mondta el a Portfolio-nak Janositz Balázs, az UBM vezérigazgató-helyettese, aki arról is beszélt, hogy reális esélyt látnak a BUX indexbe kerülésre is, cél a napi több millió forintos tőzsdei forgalom elérése.

Az UBM bevételeinek növekedése 2020 és 2023 között elérte a 24 százalékot, 2023-2025 között a tervek szerint évi 9-15 százalék lehet az átlagos növekedés. Növekedés tehát van, de mi a helyzet az osztalékkal? Növekedési vagy osztaléksztori az UBM?

Az UBM osztalékpolitikájának kialakítása jelenleg folyamatban van. Bár a cég már a korábbi években is fizetett jelentős osztalékot, az UBM mégis inkább növekedési sztori. A befektetők számára idén felvázolt hároméves stratégiánk a folyamatos földrajzi terjeszkedésen, a cégcsoport működési vertikumának további szélesítésén, illetve a folyamatos innováción alapul. A kérdésben is említett növekedési ütem fenntartásához és a forrásbevonáshoz szeretnénk kihasználni a hazai tőkepiac által kínált lehetőségeket is, amelyhez elengedhetetlen a részvényeink likviditásának növelése.

Az UBM célja, hogy több ezer magánbefektetővel bővítse a cégcsoport részvényesi körét. Jelenleg hány kisbefektetője van a vállalatnak?

A közkézhányad, vagyis az 5 százaléknál kisebb tulajdoni hányaddal rendelkező részvényesek aránya a Budapesti Értéktőzsde adatai alapján 13,38 százalék, azonban ez tartalmaz alapító tulajdonosokat is. A legfontosabb célunk a részvény likviditásának növelése, ehhez a befektetők számában nagyságrendi ugrást kell elérnünk: reálisan 2-5 ezer magánbefektetővel számolunk a következő 2-3 évben. Célkitűzésünk, hogy 1,8 millió darab részvény értékesítésével egy, az eddigieknél jóval szélesebb kör számára is lehetőséget biztosítsunk arra, hogy részesedjen a hazai mezőgazdaság hosszú távú sikereiből.

A részvények értékesítésén túl hogyan, milyen eszközökkel tervezik növelni a befektetői bázist?

Idén júniusban lezajlott az UBM törzsrészvényeinek 1:20 arányú felosztása, amiről a törzsrészvények forgalmának növelése érdekében döntöttünk, ezzel is megkönnyítve a BÉT egyetlen agráripari cégének részvényeibe történő befektetést. Emellett a parkett kevésbé ismert szereplőjeként az elmúlt egy évben nagy hangsúlyt fektettünk az UBM megismertetésére, a befektetői kommunikációra. Nemcsak az intézményi befektetőket látogattuk végig, de a kisbefektetők számára is szeretnénk bemutatni az UBM céljait, stratégiáját, sztoriját, és általában az agráriumba történő befektetés előnyeit. Az investors.ubm.hu oldalon sok szót ejtünk ezekről, ahogyan a K+F eredményeinkről, a cégkultúránkról is többet megtudhatnak a részvényeink iránt érdeklődők.

A potenciális intézményi befektetőket hogyan szólítják meg? Ott mik a tervek?

Az intézményi befektetőkkel személyesen tartjuk a kapcsolatot, intézményi rendezvényeket, befektetői tájékoztatókat tartunk számukra. Tervezzük továbbá, hogy az UBM-től független elemzőházakkal is értékeltetjük majd az UBM helyzetét.

Az UBM részvényeiben a tőzsdei bevezetés óta eltelt két évben minimális a forgalom. Mekkora részvénypiaci forgalommal lennének elégedettek 1-2 éven belül?

A cél a minél nagyobb forgalom – lényegében a BUX indexbe kerülés feltételei közül csak a forgalmi kritériumokat nem teljesíti még a részvényünk, azonban az előttünk álló időszakban reális esélyt látunk a BUX indexbe kerülésre is. A célkitűzésünk egyértelműen a napi több millió forintos forgalom elérése.

Jelenleg a vállalat részvényeit a BÉT Standard kategóriájában jegyzik. Cél az, hogy a Prémium kategóriába kerüljenek a papírok? Ha igen, milyen időtávon lehet ez reális?

Új fiúk vagyunk még az utcában, ezért az UBM számára a rövid távú cél a tőzsdei jelenlétünk megerősítése, a likviditásunk növelése és az, hogy a BÉT forgalmában stabil szereplővé váljunk. Természetesen e céljaink elérése után sem fogunk megállni, de a prémium kategóriáról egy-két év múlva tudunk érdemben beszélni.

Az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap mellett hat magánszemély az UBM nagytulajdonosa, a közkézhányad csupán 13,4 százalék. Tervezik a közkézhányad növelését? Ha igen, arra mikor és milyen formában kerülhet sor?

Igen, kifejezetten szeretnénk a likviditás fokozása érdekében növelni a közkézhányadot, ennek szellemében döntöttek tavaly az alapító részvényesek a közkézhányad 9 százalékkal történő növeléséről is.

Mik a vállalat további tőkepiaci tervei? Terveznek a következő időszakban részvény- vagy kötvénykibocsátást?

A vállalatcsoport a nemrég publikált éves beszámolója mellett megjelentette első ESG beszámolóját is, illetve a zöld finanszírozási keretrendszerünkön is dolgozunk már. Az UBM felelősen gondolkodik, agráripari szereplőként sokat tehetünk a fenntarthatósági célok eléréséért. Ezt a gondolatsort folytatva, amennyiben lesznek zöld kötvény kibocsátását támogató programok, meg fogjuk vizsgálni a részvétel lehetőségét, fenntartható növekedési céljaink elérése érdekében.

A befektetői érdeklődés és a tőzsdei forgalom növelését egyéb eszközökkel is lehet támogatni. Tervezik, hogy az UBM is részt vegyen a BÉT piacfejlesztő programjában, amelynek keretében kis és közepes tőkeértékű vállalatok részvényeiről elemzések készülnek és árjegyzéssel is segítenek a befektetési szolgáltatók?

Igen, folyamatban vannak a tárgyalások különböző elemzőházakkal.

Milyen fontosabb globális és lokális, szektorspecifikus kockázatokat lát az UBM-mel és részvényeivel kapcsolatban a következő években?

A jelenlegi operációnk stabil, a teljesítményünk megvan minden lényeges pénzügyi soron. A legfontosabb kihívás a növekedési célok megvalósítását lehetővé tevő szakemberek megtalálása, kinevelése, akár külföldről történő hazacsábítása. A szektorban is egyre másra jelennek meg például a műhús előállítók vagy a rovarfehérjével foglalkozó szereplők – azonban például az utóbbiban mi inkább lehetőséget látunk, ezért az UBM stratégiai együttműködést kötött a legnagyobb magyar rovarfehérje beruházást megvalósító vállalattal. Egyre fontosabbak a társadalmi kapcsolatok is, ennek szerepét nem lehet eléggé értékelni, azt gondolom az UBM ebben akár mintaként is szolgálhat más cégek számára.

Ön szerint a mostani árfolyam mellett mit áraz a piac az UBM-nél?

Az EV/EBITDA értéke a peer groupban egy évvel ezelőtt 9,5 volt, ehhez képest most 14,5. Mindeközben az UBM EV/EBITDA mutatója 6 körül van. Kijelenthetjük, hogy a befektetők a globális tőzsdéken már felfedezték az agárszektort, ezt a sztorit kínáljuk mi is a potenciális befektetőink számára. Ezt a potenciált véleményem szerint még nem árazza a piac.

