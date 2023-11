Óriási csapkodások a magyar sztárpapírnál

Ezen a vonaton úgy tűnik, hogy nincsen fék: brutális forgalom mellett tovább száguld az MBH Jelzálogbank részvénye, ma azonban az elmúlt napok ralijával ellentétben a volatilitás is megjelent a részvénynél, egy rövid ideig mínuszban is állt a részvény árfolyama. Az igazán szerencsések akár duplázhattak is ma a papíron, ha jókor adták azt el, és jókor szálltak be ismét.