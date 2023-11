Nagy tervekkel állt elő a Gloster, komoly növekedést hozhat az új vállalatfejlesztési program

Jelentős működésfejlesztő projektek elfogadásáról döntött a Gloster igazgatósága. A Gloster Level UP kétéves, komplex vállalatfejlesztési program célja, hogy a társaság az elmúlt években felvásárolt cégek és az anyavállalat közötti szinergiákból származó előnyöket mélyebben kiaknázza, tovább fokozza a működési integrációt és egy új, hatékonyabb, eredményesebb nagyvállalati operációt hozzon létre. A januárban startoló intézkedéssorozattól jelentős, a tavalyi évi eredmény mintegy felét kitevő évi 200 millió forintos eredmény-javulással kalkulál a társaság igazgatósága.

A döntés értelmében a jövő év elejétől a felvásárlásokról sokkal inkább a belső működés programszerű javítása kerül a menedzsment fókuszába. A Gloster Level UP egy 2024. januárjában startoló vállalatfejlesztési program keretében négy terület – pénzügy és adó, operáció és beszerzés, belföldi értékesítés és a belföldi szervezet – kerülnek átalakításra. Az igazgatóság célja a program beindításával a belső működés hatékonyabbá tétele, a cégérték további növelése általi részvényesi értékteremtés.

Pénzügyi és adó terület fejlesztése

A Gloster Level UP program keretében jelentős mértékben bővül a pénzügyi terület, elindul a Gloster Központi Treasury. Ennek az új részlegnek a fő célja az lesz, hogy komplex cash-pool menedzsmentet végezzen a teljes cégcsoport számára. Emellett feladata lesz a külső finanszírozási költségek csökkentése, a cégcsoporton belüli finanszírozás szigorú kezelése, a devizapozíciók csoportos szintű fedezése, valamint a szabad likvid pénzeszközök hozamának maximális kihasználása. Az igazgatóság jelentős növekedést vár az intézkedés hatására az eredménykimutatás pénzügyi során.

A Gloster Csoport három külföldi országban is saját leányvállalattal rendelkezik: az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Németországban. Számos a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, elérhető adótervezési lehetőség került azonosításra és a társaság nemzetközi adótanácsadó cég bevonásával vizsgálja azok jogszerű használatát. Az intézkedéstől az adózott eredmény jelentős növekedését várja az igazgatóság.

Operáció és beszerzés hatékonyságának növelése

Az operáció és beszerzés terén is konkrét integrációs tervekkel vág bele a következő két évbe a Gloster. Az igazgatóság a vállalatfejlesztési program keretében átszervezi a vállalat belső működését, optimalizálja a leányvállalatok és az üzletágak közötti működést. A Gloster Level Up projektek része lesz néhány alapvető költség optimalizáló projekt is, mint például a felvásárolt cégek mobiltelefonjainak közös flottába szervezése, a gépjármű és üzemanyag flotta összevonása, valamint a bérelt irodák méreteinek és számának racionalizálása is.

Az informatikai rendszer egységesítése is a tervezett intézkedések között szerepel, ami együtt jár a felhő alapú vállalatirányítási rendszer, dokumentumkezelő rendszer, ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer és egy webes ügyfélportál bevezetésével. Az intézkedések a vállalat napi működését nagymértékben fogják javítani, jelentősen csökkentik az informatikai üzemeltetési költségeket és felgyorsítják az információáramlást - írják a közleményben.

Az első negyedévtől kezdve a belső elszámolásokat egy saját fejlesztésű pénzügyi rendszer támogatja, amely kifejezetten a leányvállalatok közötti tranzakciók hatékonyabb nyomon követésére és elszámolására szolgál. Ezáltal a belső pénzügyi folyamatok is még gördülékenyebbek és az eddiginél is átláthatóbbak lesznek.

További integrációs lépéseket tervez a menedzsment: 2025-től az évi több mint 10 000 bejelentést kezelő ITSM (Information Technology Service Management) rendszereit egységesíti. A lépés célja a többszáz külföldi és belföldi ügyfél egységes rendszerből történő magasabb színvonalú kiszolgálása. Ez a nagyszabású fejlesztés is azt célozza, hogy a vállalat belső működése még hatékonyabbá és eredményesebbé váljon a jövőben.

Az operációs és beszerzési intézkedések végrehajtásától az EBITDA és az EBITDA marzs kimutatható növekedését várja a Gloster igazgatósága.

Belföldi értékesítési csapat fejlesztése

A Gloster a Level UP program keretében 2024. januárjától összevonja a Rendszerintegrációs és a Felhő üzletág értékesítési csapatait. Az összevonás eredményeként egy létszámában és erőforrásaiban kibővített, közös értékesítési csapat jön létre, amely egyszerre viszi piacra mindkét üzletág kínálatát. Az új közös értékesítési csapat tervszámaiban egyaránt szerepelnek mindkét üzletág termékei és szolgáltatásai. Ezzel a stratégiai változtatással a Gloster a korábbi időszakban alkalmazott keresztértékesítést váltja fel egy közös, egységes értékesítési modellel. Ez a lépés nagyban hozzájárul a cégcsoport hatékonyabb és egységesebb piaci jelenlétéhez a jövőben. Az igazgatóság várakozása szerint az intézkedés hatására növekedni fognak a 2022-ben 87,4 százalékban rendszeres árbevételt hozó Felhő üzletág értékesítési számai, EBITDA-ja.

A külföldi értékesítés fejlesztésétől önálló stratégiát tesz közzé a közeljövőben a Gloster igazgatósága.

Szervezeti megújulás

A hatékonyabb országhatáron belüli működés érdekében a Gloster racionalizálja a belföldi piacra fókuszáló Rendszerintegrációs és Felhő üzletágai költségstruktúráját és egységes irányítás alá vonja azokat. Ennek keretében a társaság igazgatósága 2024. január 1-jétől személyi változásokat is hajt végre.

A korábbi Rendszerintegrációs üzletágvezetőt, Kiss Tibort, a Gloster belföldi operatív igazgatójává nevezte ki az igazgatóság. Jövő év elejétől Dávid Zsolt a belföldi értékesítési vezető pozícióját tölti be, míg Éberling Gergelyt belföldi szolgáltatási vezetőnek nevezte ki az igazgatóság. A Rendszerintegrációs üzletág új ügyvezetőjévé jövő év elejével Kazai Krisztiánt nevezte ki a társaság legfőbb döntéshozó testülete, aki korábban az üzletág értékesítési vezetője volt. A Felhő üzletágat változatlanul Bene Tamás vezeti.

Ezek a lépések is hozzájárulnak a Gloster belső működésének optimalizálásához és hatékonyabbá tételéhez. A vállalat vezetése az egységes irányítástól a belföldi működési költségek optimalizálását és a két üzletiág közötti belső működési hatékonyság nagyságrendi javulását várja.

A Gloster árfolyama idén 14,3 százalékkal került lejjebb.

