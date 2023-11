Karnyújtásnyira az új történelmi csúcs az aranynál - Meddig emelkedhet még a nemesfém?

Október eleje óta nagy utat tett meg az arany: a piaci fordulatot ugyan az izraeli konfliktus hozta el, az igazi ralit azonban a csökkenő amerikai infláció és a kamatvágással kapcsolatos várakozások hajtják, olyannyira, hogy máris a májusi történelmi csúcs közelébe emelkedett a sárga nemesfém. Bizakodásra lehet is ok, hiszen az elmúlt években rendre a decemberi hónap volt az arany egyik legerősebb hónapja. Megnéztük, hogy hogyan vélekednek az elemzők a nemesfémről, és azt is, hogy meddig száguldhat még az árfolyam.