Megvan a pénz, heteken belül zárulhat a reptérvásárlás

Rendelkezésre állnak a budapesti repülőtér megvásárlásához szükséges források, heteken belül lezárulhat a tranzakció – mondta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.

A budapesti reptér egy aranytojást tojó tyúk – mondta Gulyás Gergely a mai Kormányinfón arra a kérdésre válaszolva, hogy miért a jelenlegi gazdasági helyzetben kell repülőteret venni.

Komoly reptérfejlesztésekre van szükség, ekkor turisták is sokkal nagyobb számban fognak jönni. Ha csak a közelébe jutunk a bécsi reptérnek, az több turistát, több adóbevételt, az ország számára pedig nagyobb népszerűséget jelent. A Budapestre járó légitársaságokon is érdemes változtatni, hogy a komoly pénzt költő turisták is jöjjenek, ne csak a bulituristák – mondta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a nagy nemzetközi légitársaságok nem szívesen jönnek a budapesti reptérre.

„Mindig is az volt a véleményük, hogy a reptérnek legalább részben állami tulajdonban kell lennie” – közölte.

Gulyás Gergely hozzátette, hogy a reptér megvásárlásához szükséges forrás a rendelkezésre áll, heteken belül lezárulhat a tranzakció.

Címlapkép forrása: Getty Images